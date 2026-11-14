Fortuna Düsseldorf Aufsichtsratswahl: 25 Kandidaten im Fokus

Bei der Mitgliederversammlung von Fortuna Düsseldorf müssen fünf neue Aufsichtsräte gewählt werden. 25 Kandidaten bewerben sich um die Ämter.

Fünf neue Aufsichtsräte müssen am Sonntag ab 11 Uhr auf der Mitgliederversammlung von Fortuna Düsseldorf gewählt werden. Unglaubliche 25 Kandidaten treten dabei im Congress Center Düsseldorf unweit der Arena an. Nach 17 Jahren und dem schlechten Start in der Unterklassigkeit brodelt es gewaltig bei Fortuna Düsseldorf. Es droht ein langer Tag zu werden.

Umfangreiche Kandidatenliste und lange Redezeiten

Alle 25 Aufsichtsrats-Kandidaten dürfen drei Minuten reden. Das dauert alleine 75 Minuten. Dabei darf Michael Busch (62) nicht persönlich zu Wort kommen. Die Wahlleitung ließ nicht zu, dass er live zugeschaltet wird. Auch ein Video von seiner Rede zu zeigen, wurde abgelehnt. In Zeiten nach Corona, in denen Fortuna selbst ganze Sitzungen per Videoschalte abhielt, ist das nur schwer nachvollziehbar.

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Michael Busch und seine sozialen sowie wirtschaftlichen Ziele

Der Aufsichtsratschef und ehemalige geschäftsführende Gesellschafter von Buch-Gigant Thalia ist sozial sehr engagiert. Thalia hat 2,3 Mrd. Umsatz und über 7000 Mitarbeiter. Es ist der größte europäische Buchhändler. Busch ist für HousingFirst zusammen mit FiftyFifty aktiv. Das große Ziel von Busch und seinen Mitstreitern ist, dass 2030 kein Mensch in Düsseldorf mehr auf der Straße leben muss.

Seit Langem stand fest, dass er sich zu der Zeit in Südamerika um Projekte zur Alphabetisierung von Kindern kümmert. Er führt diese Projekte mit seiner Bildungsinitiative durch und wirbt aktuell vor Ort um Unterstützung. Das stand schon lange fest und ist unglücklich. Wenn er etwas zusage, halte er es. So würde er es auch bei Fortuna machen, wenn er gewählt werde.

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Positionen der Kandidaten und Führungsverständnis

Der gebürtige Düsseldorfer Busch möchte beides zusammenbringen. Im Block 36 habe er gelernt, was Fortuna den Leuten bedeutet. Bei Thalia habe er gelernt, wie man eine große Organisation führt. Er war 28 Jahre im Vorstand des Buchgiganten und ist jetzt als Aufsichtsratschef tätig. Er kennt beide Seiten und weiß, was eine gute Zusammenarbeit zwischen Aufsichtsrat und Vorstand ausmacht.

Seine Ziele bei Fortuna nennt er klar. Der Vorstand führt, der Aufsichtsrat berät, kontrolliert und setzt den Rahmen. Nicht mehr und nicht weniger. Fortuna gehört den Mitgliedern. Der e. V. ist für ihn nicht verhandelbar. Zunächst hatten Busch, Messe-Geschäftsführer Marius Berlemann und Ex-Metro-Chef Steffen Greubel vor, nur als Trio in den Aufsichtsrat zu gehen.

Neue Dynamik und langfristige Visionen für den Verein

Inzwischen sieht es nach den Worten von Busch so aus, dass jeder von ihnen einzeln gewählt wird. Wer von ihnen gewählt wird, geht in den Aufsichtsrat. Dort nur als Trio reinzugehen, ist abgehakt. Ihr Ziel ist klar: Fortuna professioneller aufstellen. Das soll die Struktur des Vereins verbessern.

Auch für den großen Traum, den nicht nur Busch hat, gibt es Pläne. Magische Europapokalnächte in der Arena sollen zurückkehren. In seinen Worten nennt er sie immer noch Rheinstadion. Er erinnert sich an die Nächte, wie er sie als Kind erlebt hat. Er ist kein Phantast und weiß, dass das dauern kann.