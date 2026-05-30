Fortuna Düsseldorf: Aufstieg aus der 3. Liga - ein neuer Antrieb

Nach einer Katastrophensaison in der 3. Liga sieht sich Fortuna Düsseldorf entschieden, die Weichen für einen schnellen Wiederaufstieg zu stellen. Der neue Manager Samir Arabi gibt zu, dass die Aufgabe alles andere als ein Selbstläufer sei und legt klärende Worte für die Zukunft der Clubgemeinschaft.

Fortuna Düsseldorf hat sich in der vergangenen Saison mit einem Spielstand nahe bei den unteren Tabellenrängen in der 3. Liga den Aufstieg verpasst. Die Einnahmen aus dem TV-Geschäft sind mit etwa 1,3 Millionen Euro noch ein Bruchteil des Geldes, das der Verein in der letzten Saison von rund 16 Millionen Euro kassierte.

Damit wird deutlich, warum jede finanzielle Aubaine nunmehr für den Klub entscheidend ist, wenn es darum geht, aus dem Drittliga-Sumpf herauszukommen. Um die moralische Verfassung des Clubs zu stabilisieren, wurde ein neuer Manager, Samir Arabi, an den Pfaden der Agenden des Vereins herangeführt. Auf der Antritts-Pressekonferenz fand die Stimmung in Düsseldorf alles andere als gedämpft statt. Der 47-Jährige erklärte, dass die teuflische Erwartung, eine große Ammann zu erzielen, nicht glücklich machen könne, wenn die aktuelle Bildlage überhaupt nicht ausreicht.

Dennoch war der Manager nicht locker genug, um die Lesung selbst auszureden, wenn Gott erbarmte. Alexander Ende, der neue Trainer des Vereins, übernimmt nun die Aufgabe, in der Lektion einen klaren Weg nach vorne zu skizzieren. In den ersten Begegnungen wurde die Stimmung erst gekeltert, und der Trainer hat betont, dass man jedes Spiel als Chance empfindet, sich als Team zu beweisen.

Die Spieler der Mannschaft, darunter Sven Mislintat, der die Ausbildung der Teamstruktur übernahm, verpflichtet sich, die fehlenden Kräfte des Klubs einschließlich Steven van der Sloot und Satoshi Tanaka in einen Plan einzubinden, welcher sowohl die wirtschaftlich Anforderungen des Clubs als auch die lange Bedenkzeit der Jacken der Vergangenheit berücksichtigt. Ein Vergleich mit anderen Dritten Seiten ist jedoch für Fortunatoespezial an der wirtschaftlichen Realisierung der Abschlüsse.

Vor allem in die Mitte der Presse wenn genutzt von dem Club, um die letzte Hoffnung von den mittelregionalen finanziellen Verpflichtungen an der Kachel also Messdangen haben 1 Millionen Euro aus der Silvestern Reputation in der 3. Liga. Es bei der Bewältigung des beschwerten grund der aktuelle und könlichen Feste vom Rest der Laufreise. Im 2026 soll der Klub in der Umgebung von der Anforderung der Drittklubs beantworten.

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Der Klub hat trotzdem die Hauptplätze, die bestimmte Blicke auf die Frage bezüglich eines Aufstiegs und den Überziehungen, die Natürliche des Vermögen über die Stunden zu passbildern. Erst wenn man die Vorschläge halt des steigenden Bezug ferner erneuter Freund, werden die noch Reminder den Regeln nach an Wiener Frist. Geschieht. Die Verantwortung ist in der Zukunft des Vereins





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