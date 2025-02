Fortuna Düsseldorf besiegt Hertha BSC mit 2:1

Die Fortuna Düsseldorf hat Hertha BSC mit 2:1 besiegt und bleibt im Jahr 2025 ungeschlagen. Pejcinovic erzielte beide Tore für die Fortuna.

Trotz einer halbführenden Führung erlitt die Berliner Hertha in Düsseldorf eine vierte Niederlage in Folge. Die Fortuna Düsseldorf drehte das Spiel mit einem Doppelschlag innerhalb von drei Minuten im zweiten Abschnitt. Die Fortuna bleibt damit im Jahr 2025 ungeschlagen. Hertha-Trainer Cristian Fiel musste in seinem möglichen letzten Spiel für die Berliner auf den angeschlagenen Sessa verzichten. Hertha startete das Spiel offensiv und dominierte die ersten Minuten.

Reese erzielte nach einem Haken direkt das 1:0 für die Berliner (13.). Die Gäste erspielten sich einige Chancen, aber der zweite Treffer blieb aus. Die Fortuna fand im zweiten Abschnitt besser ins Spiel und glich durch Pejcinovic aus (55.). Nur drei Minuten später schoss Pejcinovic den zweiten Treffer für Düsseldorf (58.). Hertha versuchte, durch einen Angriff nach vorne zurück ins Spiel zu finden, aber die Fortuna verteidigte standhaft. Die Berliner hatten in der Schlussminute noch die Möglichkeit zum Ausgleich, aber Maza traf nur den Pfosten (83.). Die Fortuna Düsseldorf bleibt mit diesem Sieg im Jahr 2025 ungeschlagen und rückt auf drei Punkte an Spitzenreiter Köln heran. Die Düsseldorfer treffen am kommenden Sonntag im Rhein-Derby auf Köln. Die Hertha empfängt nach nun vier Niederlagen in Folge schon am Freitag Nürnberg.





