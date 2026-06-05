Fortuna Düsseldorf: Dramatischer Neuanfang nach drittem Abstieg

Fortuna Düsseldorf muss nach dem erneuten Abstieg in die 3. Liga drastische Sparmaßnahmen umsetzen. 67 Mitarbeiter wurden entlassen, die TV-Gelder brachen ein, und der neue Manager Samir Arabi kündigt Notverkäufe an. Der Kader ist mit nur elf Profis stark ausgedünnt, und der angestrebte Etat liegt zwischen 6 und 9 Millionen Euro. Trotz der massiven Einschnitte strebt der Klub ein Budget unter den Top 5 der 3. Liga an.

Nach dem dritten Abstieg in die Drittklassigkeit steht Fortuna Düsseldorf vor einem tiefgreifenden Neuanfang. Der Klub muss drastische Einsparungen vornehmen, um die finanzielle Stabilität wiederherzustellen.

So wurden 67 Mitarbeitern in der Geschäftsstelle gekündigt, um die Personalkosten von 7 auf 3 Millionen Euro zu senken. Die Fernsehgelder sind von zuletzt rund 16 Millionen auf nur noch 1,8 Millionen Euro eingebrochen. Der neu bestellte Manager Samir Arabi (47) machte deutlich, dass Notverkäufe von Spielern unumgänglich sind, um den Neuaufbau zu finanzieren. Der aktuelle Kader umfasst lediglich 11 Profis, wobei eine mögliche Rückholaktion von einem Spieler aus Münster noch nicht offiziell verkündet wurde.

Zudem könnten die offenbar wechselwilligen Spieler Satoshi Tanaka (23) und Elias Egouli (23) jeweils etwa 1 Million Euro einbringen, da in ihren Drittliga-Verträgen festgeschriebene Ablösesummen bestehen. Bei Sima Suso (21) wäre die Ablöse frei verhandelbar. Bei der Vorstellung von Arabi vor zehn Tagen erklärte Boss Alexander Jobst (52), dass Fortuna ein Budget von 6 bis 9 Millionen Euro anstrebe. Für den Lizenzierungsantrag beim DFB, der für die 3.

Liga zuständig ist, musste Düsseldorf eine konkrete Zahl nennen: 6 Millionen Euro. Schon vor dem Abstieg hatte Finanzchef Arnd Hovemann (52) bestätigt, dass Fortuna die Lizenz für beide Ligen erhalten hat, was er als starkes Signal bezeichnete.

Allerdings sind für die 3. Liga Auflagen zu erfüllen, deren genaue Ausgestaltung der Klub nicht bekannt gab. Dies könnte erklären, warum Düsseldorf derzeit keine präzise Angabe zum Etat für den Sport nach dem Abstieg macht. Auf Nachfrage von BILD sagte Jobst: Ziel ist ein Budget unter den Top 5 der 3.

Liga. Daran arbeiten wir mit Hochdruck. Interessant ist, dass Fortuna bereits 2018 - damals noch mit dem fünftgrößten Etat unter den Konkurrenten - in die Bundesliga aufstieg. Acht Jahre später ist der Traditionsverein wieder ganz unten angekommen und muss sich neu orientieren





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