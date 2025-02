Fortuna Düsseldorf empfängt Hertha BSC im Topspiel der 2. Bundesliga

Beide Teams treten bei Temperaturen um den Gefrierpunkt mit großer Spannung auf den Rasen der Merkur Spiel-Arena an. Die Fortuna Düsseldorf trauert mit einem Trauerflor für ihr kürzlich verstorbenes Ehrenmitglied Werner Buddenberg. Die Berliner Hertha BSC liegt aktuell nur fünf Punkte vor dem Abstiegsrelegationsrang und muss dringend Punkte sammeln.

Beide Teams suchen munter den Weg nach vorne. In die Strafräume oder gar zum Abschluss kommen sie damit noch nicht, dennoch macht der Start Hoffnung.Die Fortuna Düsseldorf läuft heute für das kürzlich verstorbene Ehrenmitglied und ehemalige Vorstandsmitglied Werner Buddenberg mit einem Trauerflor auf. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt und doch fantastischer Stimmung treten beide Teams hinaus auf den Rasen der Merkur Spiel-Arena.

Es dauert nicht mehr lange!\Die Leitung des Spiels übernimmt Tobias Reichel. Der 39-Jährige reist mit viel Bundesliga-Erfahrung an und erhält zusätzlich Unterstützung von seinen Linienassistenten Christian Bandurski und Marcel Pelgrim.Im Hinspiel setzte sich Düsseldorf dank großer Effektivität im Standardspiel durch. Zwei Freistöße aus dem Halbfeld wurden im Zentrum verwertet. In der 13. Minute brachte Dawik Kownacki sein Team in Front, ehe er nach etwas mehr als einer Stunde das 0:2 durch Jona Niemiec auflegte. Eigene Chancen konnte die Hertha nicht verwerten, wodurch sie verdientermaßen verloren.Auf zwei Positionen wechselt Daniel Thioune im Vergleich zum relativ ereignisarmen 1:1 in Hannover. Matthias Zimmermann und Shinta Appelkamp rotieren auf die Bank, während Giovanni Haag und Ísak Jóhannesson nach abgesessener Gelbsperre starten dürfen. Sogar nur auf einer Position verändert Christian Fiél von der Hertha seine Startelf. Kevin Sessa fällt verletzungsbedingt aus, weshalb Michał Karbownik von Beginn an ran darf.Der Gegner aus Berlin war mit großen Ambitionen in diese Saison und dann auch in die Rückrunde gestartet. Nach dem erfolgreichen Jahresauftakt gegen Paderborn folgten allerdings drei Niederlagen. Mit dem Aufstieg hat die Alte Dame damit auf gar keinen Fall zu tun und sollte den Blick stattdessen lieber nach hinten richten. Aktuell beträgt der Vorsprung auf den Relegationsrang nur fünf Punkte. Sagen wir mal so: Es sind schon andere große Teams vom Abstiegskampf überrascht worden.Mit zwei Siegen und zwei Unentschieden ist Fortuna Düsseldorf ins neue Jahr gestartet. In einer sehr umkämpften zweiten Liga kann man damit eigentlich gut leben. Dennoch möchten die Rheinländer noch diesen einen Tick mehr, um tatsächlich auf den Aufstiegsplätzen zu stehen, statt nur knapp dahinter. Mit einem Sieg würden die Fortunen zumindest bis auf einen Punkt an den dritten Rang heranklettern. Die Hertha dürfte jedoch etwas dagegen haben.Das Topspiel des 22. Spieltags der 2. Bundesliga steht bevor. Um 20:30 Uhr empfängt Fortuna Düsseldorf den Hertha BSC. Herzlich willkommen





Fortuna Düsseldorf Hertha BSC 2. Bundesliga Fußball Topspiel Aufstiegskampf Abstiegskampf

