Fortuna Düsseldorf: Erfahrene Spieler enttäuschen nach Abstieg

Der Umbruch bei Fortuna Düsseldorf scheitert an der Leistung alter Profis. Sportdirektor Patrick Fabian kritisiert die mangelnde Dominanz in der 3. Liga und fordert Analyse.

Die sportliche Entwicklung von Fortuna Düsseldorf nach dem Abstieg aus der zweiten Bundesliga verläuft deutlich schlechter als geplant. Manager Samir Arabi (47) hatte mit einem gezielten Kaderumbruch von neunzehn neuen Spielern eine Wende herbeiführen wollen, um das Team wieder auf Erfolgskurs zu bringen. Die Strategie setzte dabei schwerpunktmäßig auf erfahrene Akteure über dreißig Jahre, die als stabilisierende Kraft im Mittelfeld fungieren sollten. Stattdessen verschärft sich die Krise im Niederrhein-Klub, da diese Neuzugänge die erhoffte Führungsrolle nicht einnehmen können.

Misserfolg der erfahrenen Neuzugänge

Die Realität im Aufgebot zeigt, dass die meisten Veteranen die hohen Erwartungen nicht erfüllen. Matthias Zimmermann (34) und Tim Oberdorf (30) sind die einzigen Spieler dieser Altersgruppe, die noch annähernd an die geforderten Leistungen heranreichen. Alle anderen sogenannten Neu-Oldies haben bisher durchweg enttäuscht. Dominique Heintz (33) verlor unter Ex-Trainer Alexander Ende (47) schnell seinen Stammplatz und ist seit langem verletzt, wobei aktuell ein weiterer Anlauf zum Comeback läuft. Jorrit Hendrix (31) trägt zwar das Captain-Armband, agiert aber keineswegs als dominanter Mittelfeldchef, da diese Rolle zunehmend vom siebzehnjährigen Elias Arden übernommen wird.

Also read Fortuna Düsseldorf: Lasse Rieß unter Druck nach Niederlage in Ingolstadt

Auch Philipp Förster (31) konnte sich weder körperlich noch mental in den Kader integrieren und gilt als fehlende Verstärkung. Fabian Schleusener (35) fiel nach einem guten Start in eine tiefe Leistungsloch und wirkt völlig entmutigt, wobei seine früher positive Ausstrahlung vollständig verschwunden ist. Die Mannschaft leidet somit unter einem Mangel an echter Führungspersönlichkeit in den Reihen der älteren Spieler. Dies zwingt jüngere Talente wie Louis Lord (22), Andreas Müller (26) und Eric Hottmann (26) dazu, die Verantwortung zu übernehmen, um einen weiteren Absturz zu verhindern.

Kritik von Sportdirektor Patrick Fabian

Sportdirektor Patrick Fabian (39) äußert sich scharf zur aktuellen Situation und stellt klar, dass jeder Spieler beweisen muss, ob er hundertprozentig zur Lösung beiträgt. Fabian betont, dass die aktuelle Performance weit unter den Erwartungen des gesamten Klubs liegt. Die Anhänger und Verantwortlichen hatten nach dem Abstieg gehofft, dass sich Fortuna in höheren Tabellenregionen etablieren und Spiele deutlich dominanter gestalten würde. Diese Ambitionen wurden auch von den Spielern selbst geteilt, doch die Realität in der dritten Liga sieht anders aus.

Advertisement

Fabian weist darauf hin, dass Fortuna für Gegner immer noch eine besondere Größe darstellt, was zu einer enormen Drucksituation führt. Die Mannschaft scheint dieser psychologischen Belastung bisher nicht gewachsen zu sein. Der Sportdirektor kündigte an, dass die anstehende Länderspielpause genutzt werden muss, um die Defizite sehr ehrlich zu analysieren und offen zu besprechen. Es geht dabei nicht nur um taktische Anpassungen, sondern vor allem um die mentale Einstellung und die innere Haltung der Profis gegenüber dem Verein.

Vergangenheit versus Gegenwart im Kader

Im Kontrast zur jetzigen Lage steht die Vorbereitung, in der die genannten Veteranen noch großes Potenzial zeigten. Zu Beginn hatten Zimmermann, Oberdorf, Heintz, Hendrix und Schleusener gemeinsam am Strafenkatalog gearbeitet und versucht, die Kabine zu disziplinieren. Diese gemeinsame Initiative und der Wille zur Verbesserung sind mittlerweile kaum noch erkennbar. Die Spieler wirken isoliert und mit ihren eigenen Problemen beschäftigt, statt als Einheit aufzutreten.

Diese Entwicklung untergräbt die Autorität von Trainer Jens Langeneke (49), der ebenfalls Schwierigkeiten hat, die alteingesessenen Stars zu überzeugen. Besonders Jorrit Hendrix (31) kann unter seiner Führung nicht mehr die gewünschte Wirkung entfalten. Der Verein rätselt daher, wie der so rapide Einbruch der Moral und der Ergebnisse zustande kommen konnte. Die Diskrepanz zwischen den Versprechungen in der Sommerpause und der heutigen Spielsituation ist dramatisch und gefährdet die sportliche Zukunft des Klubs weiter.