Fabian Schleusener leidet unter Formtief bei Fortuna Düsseldorf. Der Stürmer ist hinter Eixler und Anhari nur noch Nummer vier im Angriff, doch Trainer Jens Langeneke hofft auf Besserung.

Die sportliche Lage bei Fortuna Düsseldorf hat sich in den letzten Wochen spürbar entspannt, doch für den 35-jährigen Stürmer Fabian Schleusener bleibt die Situation kritisch. Was zu Saisonbeginn noch als großer Hoffnungsträger und möglicher Aufstiegs-Knipser ins Projekt eingeführt wurde, hat sich nun zum größten Sorgenkind der Truppe entwickelt. Seine persönliche Krise verschärft sich sogar noch durch den Wechsel des Trainers, wobei die neuen Verantwortlichen nun gezielt auf eine Lösung hinwirken.

Stürmer-Statistik und aktuelle Formlage

Die Erwartungen an Fabian Schleusener waren im Vorfeld extrem hoch, insbesondere aufgrund seiner Leistung in der vergangenen Saison. Damals erzielte er in Karlsruhe elf Tore in der 2. Liga und galt als ideale Verstärkung für den Angriff. Zu Beginn der aktuellen Kampagne schien der Plan aufzugehen: Nach einer starken Vorbereitungsphase traf er in Mannheim sofort zum 1:3-Erfolg. Zudem sorgte ein Foul an ihm für Aufsehen, da der Schiedsrichter keine Rote Karte verhängte, was ihm Glück bescherte, aber keine Besserung der Gesamtform brachte.

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Doch nach diesem Start fiel Schleusener in eine tiefe Talfahrt, während seine Mitspieler sich langsam aus den eigenen Schwierigkeiten befreiten. In der Partie gegen Meppen in der 3. Liga stand er noch in der Startelf, doch in den letzten drei Pflichtspielen kam er insgesamt auf gerade einmal 24 Einsatzminuten. Seine Rolle im Fortuna-Angriff hat sich radikal verändert: Hinter dem etatmäßigen Stammtürmer Eric Hottmann sowie den Talenten Lukas Eixler und Hamza Anhari ist er aktuell nur noch die Nummer vier. Dieser Absturz kam für Beobachter im Umfeld von Fortuna völlig unerwartet.

Hintergründe und Trainerwechsel

Im Düsseldorfer Vereinsumfeld werden für das massive Formtief von Fabian Schleusener zwei spezifische Gründe genannt, die gleichzeitig Ansatzpunkte für eine mögliche Besserung bieten. Ein zentraler Faktor ist das Verhältnis zu seinem Ex-Trainer Alexander Ende. Schleusener soll sich komplett mit dem 47-Jährigen überworfen haben. Diese innere Unruhe und der Vertrauensverlust erklären auch, warum der sonst als strahlender und positiver Führungsspieler bekannte Akteur in letzter Zeit nichts mehr von seiner gewohnten Ausstrahlung zeigen konnte.

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Der Wechsel zu Jens Langeneke bietet nun eine neue Perspektive. Unter dem neuen Trainer zeigt Schleusener im Training eine völlig andere Einstellung und tritt deutlich motivierter auf. Die ersten Eindrücke der Verantwortlichen von Tag zu Tag werden besser, was Hoffnung auf eine schnellste Rückkehr in die Startaufstellung schürt. Langeneke ist bestrebt, dem Krisen-Stürmer aktiv zu helfen, um das individuelle Talent wieder auf das Spielfeld zu bringen und die Angriffsstärke der Mannschaft zu stabilisieren.

Psychologische Hürden und nächster Schritt

Neben den persönlichen Konflikten spielt auch die mentale Belastung eine entscheidende Rolle. Schleusener gilt als einer der Profis, die den bisherigen Saisonverlauf bei Fortuna Düsseldorf sehr intensiv verarbeiten. Diese Überidentifikation mit dem Teamergebnis hat bei ihm zu Verkopfung und Hemmungen geführt, was sich direkt auf seine sportliche Leistungsfähigkeit auswirkt. Er nimmt die Niederlagen und das Ausbleiben der Tore extremer zu Herzen als viele seiner Kollegen, was seine Beweglichkeit auf dem Platz einschränkt.

Die große Hoffnung im Verein besteht nun darin, dass die jüngsten Siege Duisburg und Großaspach mit jeweils 3:1 auch bei Schleusener die Beine wieder freimachen. Nach diesen positiven Ergebnissen wird erwartet, dass der 35-Jährige die nötige psychische Lockerung findet, um seine alte Form zurückzugewinnen. Solange Lukas Eixler und Hamza Anhari überzeugen, bleibt der Druck auf den erfahrenen Stürmer jedoch hoch, da die Konkurrenz im Angriff weiterhin stark ist und keine weiteren Tiefschläge toleriert werden.