Die Fortuna Düsseldorf holt den Blick ihrer Fans langsam wieder nach vorne. Nach dem Abstieg halten viele Düsseldorfer Fans ihrem Klub die Treue. Der Start des Dauerkartenverkaufs hat innerhalb weniger Stunden bereits 6000 Tickets abgesetzt.

Die Fortuna Düsseldorf holt den Blick ihrer Fans langsam wieder nach vorne. Nach dem Abstieg halten viele Düsseldorfer Fans ihrem Klub die Treue. Der Start des Dauerkartenverkauf s hat innerhalb weniger Stunden bereits 6000 Tickets abgesetzt.

Das Interesse ist damit größer als in der bislang letzten Saison in der 2008/09, als Fortuna insgesamt rund 5000 Dauerkarten verkaufte. Bis zum Saisonstart am 7. August können die Karten weiterhin erworben werden. Die Anhänger stehen hinter Fortuna, obwohl sich erst allmählich abzeichnet, wie der Kader für die kommende Saison aussehen wird.

Der neue Sportdirektor Samir Arabi arbeitet intensiv daran, die Mannschaft zu verstärken, damit Trainer Alexander Ende beim Auftakt (27. Juni) bereits weitere Spieler auf dem Platz am Arena-Gelände begrüßen kann. Nach der Vertragsverlängerung mit Matthias Zimmermann sowie den Verpflichtungen von Fabian Schleusener, Sascha Risch und Dominique Heintz stehen aktuell 16 Spieler unter Vertrag. Bei einigen Akteuren sind allerdings noch letzte Formalitäten zu erledigen.

Dazu gibt es vier Personalien, deren Zukunft beim Verein noch offen ist: Vize-Kapitän Tim Oberdorf hat sich nach dem Abstieg bislang nicht zu einem Verbleib bekannt. Auch bei Sima Suso ist die Situation weiterhin ungeklärt. Elias Egouli verfügt über eine Ausstiegsklausel in Höhe von einer Million Euro.

Zudem kann der ablösefrei verpflichtete Niederländer Steven van der Sloot den Verein im eingetretenen Abstiegsfall für eine festgeschriebene Ablösesumme von 500.000 Euro verlassen. Fest für die kommende Saison eingeplant sind dagegen Jorit Hendrix, Noah Egouli, Kilian Sauck, Hamza Anhari, Jordi Paulina, Levi Mentzel, Jomaine Consbruch und Anas Slimani. In Kürze soll zudem Mechak Quiala Tito einen Profivertrag unterschreiben. Der Kader ist damit zwar weiterhin nicht komplett, insbesondere auf der Torhüterposition besteht noch Handlungsbedarf. Dennoch nehmen die Planungen für die neue Saison zunehmend Gestalt an





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