Fortuna Düsseldorf: Kaderplanung stockt - Zweifel an Jannes Lenz

Die Kaderplanung bei Fortuna Düsseldorf kommt nur schleppend voran. Nach dem Abgang von Marcel Lotka muss Sportdirektor Samir Arabi weitere Lücken schließen. Besonders um Linksverteidiger Jannes Lenz gibt es große Unsicherheiten bezüglich seiner Belastbarkeit, was die Vertragsverhandlungen komplex macht.

Der Kaderaufbau bei Fortuna Düsseldorf verläuft deutlich langsamer als erhofft. Zahlreiche Faktoren wie die Urlaubszeit und sportliche Rückschläge erschweren die umfassende Arbeit von Sportdirektor Samir Arabi .

Nach Torhüter Florian Kastenmeier muss nun auch die ursprünglich geplante Verpflichtung von Marcel Lotka als weiterer Torwart ad acta gelegt werden, da Lotka nach Cottbus wechselt. Gleichzeitig besteht bei einem anderen Spieler intern Uneinigkeit darüber, ob der Spieler gehalten oder abgegeben werden soll. Der geplante Verbleib des Linksverteidigers Jannes Lenz stößt auf erhebliche Bedenken. Die Zweifel an seiner körperlichen Verfassung sind groß, weshalb nun eine erneute gründliche Untersuchung seiner Belastbarkeit durchgeführt werden soll.

Man will herausfinden, ob er dauerhaft einsatzfähig ist. Trainer Ende hofft, dass Lenz aufgrund seiner ersten Spiele für Fortuna überzeugen kann. In den letzten vier Partien stand Lenz in der Startelf und zeigte gerade bei den beiden 3:1-Heimsiegen gegen Dresden und Elversberg eine starke Leistung.

Allerdings gehört auch die desaströse Leistung im Abstiegs-Endspiel in Fürth (0:3) zu seiner Bilanz, wo er von Felix Klaus mehrfach überlaufen wurde und nicht den Eindruck erweckte, an seine Grenzen zu gehen. Diese Partie war mitverantwortlich für den letzten Absturz in die 3. Liga. Trotz dieser gemischten Eindrücke soll Lenz nach dem Willen des Trainerteams ein Teil des Neustarts sein.

Eine endgültige Entscheidung könnte sich jedoch über Wochen ziehen. Im schlimmsten Fall könnte der ehemalige Europa-League-Champion mit Düsseldorf in die Vorbereitung starten, falls er keinen neuen Klub findet. In einem möglichen neuen Vertrag müsste sich Lenz auf ein geringes Grundgehalt mit leistungsabhängigen Boni einlassen, was Fortuna wegen seiner Vorgeschichte als notwendig erachtet





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