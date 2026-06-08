Fortuna Düsseldorf: Kampf um den Neuaufbau nach dem Abstieg in die 3. Liga

Fortuna Düsseldorf steht nach dem Abstieg in die 3. Liga vor einer großen sportlichen Herausforderung. Mit nur zehn Profis im Kader, darunter viele Nachwuchskräfte und potenzielle Abgänge, beginnt in 18 Tagen die Vorbereitung. Vorstandschef Alexander Jobst und Manager Samir Arabi müssen den Kader neu zusammenstellen und die Geschlossenheit im Team wiederherstellen. Historische Beispiele zeigen, dass Rückkehr-Wunder möglich sind.

Fortuna Düsseldorf steht nach dem Abstieg in die 3. Liga vor großen Herausforderungen. Derzeit umfasst der Profikader nur zehn Spieler, wobei drei Nachwuchskräfte und drei potenzielle Abgänge die sportliche Planung zusätzlich erschweren.

Die Vorbereitung für die neue Saison, die am 7. August beginnt, startet in nur 18 Tagen. In dieser Krisensituation ruht die Hoffnung vor allem auf Vorstandsvorsitzenden Alexander Jobst und dem neuen Sportmanager Samir Arabi. Jobst zeigte kurz nach dem Abstieg starkes Engagement, indem er seinen ursprünglich auslaufenden Vertrag zu deutlich reduzierten Bezügen verlängerte.

In einer emotionalen Videoansprache an die rund 38.000 Vereinsmitglieder betonte er: Wir können den Abstieg nicht rückgängig machen. Wir können Fehler, die auch ich gemacht habe, nicht ungeschehen machen. Aber wir können daraus lernen. Er kündigte an, dass Samir Arabi als erfahrener Fußballfachmann und Teamplayer die sportliche Verantwortung übernehme und bereits mit Cheftrainer Alex Ende an einem neuen Kader arbeite, der wieder für den Verein kämpfen soll.

In der vergangenen Saison mangelte es an echter Geschlossenheit auf dem Platz. Die Aufgabe von Arabi ist es nun, diese Einheit wiederherzustellen.

Zudem muss er versuchen, die abwanderungswilligen Elias Egouli und Sima Souso zu halten, was jedoch äußerst unrealistisch erscheint. Der mögliche Transfer von Satoshi Tanaka könnte für dringend benötigte Einnahmen in Höhe von etwa einer Million Euro sorgen, da sich Schalke 04 bereits mit dem Japaner einig ist. Die Verpflichtungen von Jorrit Hendrix und Jomaine Consbruch, beide ablösefrei, gelten als sicher, sind jedoch noch nicht offiziell bestätigt.

Die Historische Perspektive zeigt, dass Fortuna bereits mehrfach nach Abstiegen ein Comeback geschafft hat. 1993 führten Trainer Aleksandar Ristic und Geschäftsführer Paul Jäger den Verein aus der 3. Liga zurück, sodass 1995 der Wiederaufstieg in die Bundesliga gelang. Nach dem erneuten Abstieg 1999 in die Drittklassigkeit waren es Manager-Legende Wolf Werner, Ex-Trainer Norbert Meier und Finanzchef Werner Sesterhenn, die den Club innerhalb von zwei Jahren über die 4. Liga zurück in die 1.

Liga führten. Diese Blaupausen für Rückkehr-Wunder existieren. Jetzt liegt es an Alexander Jobst und Samir Arabi, Fortuna Düsseldorf erneut zu beleben und den Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft in der 3. Liga zu legen





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