Fortuna Düsseldorf kämpft mit schwieriger Kaderplanung

Fortuna Düsseldorf kämpft mit einer schwierigen Kaderplanung für die neue Saison. Bisher sind kaum Spieler für die neue Saison beisammen und es ist nicht klar, ob einige Spieler mit dem Absteiger in die 3. Liga gehen werden. Der Abgang von Satoshi Tanaka könnte auch Elias Egouli und Sima Suso dazu bringen, den Verein zu verlassen.

Fortuna Düsseldorf kämpft mit einer schwierigen Kaderplanung für die neue Saison . Bisher sind kaum Spieler für die neue Saison beisammen und es ist nicht klar, ob einige Spieler mit dem Absteiger in die 3.

Liga gehen werden. Der Abgang von Satoshi Tanaka könnte auch Elias Egouli und Sima Suso dazu bringen, den Verein zu verlassen. Es heißt, dass Suso einen für ihn finanziell schlechten ersten Profivertrag von Ex-Manager Klaus Allofs aufgeschwatzen hat. Fakt ist, dass Suso bei anderen Klubs ein Vielfaches seines aktuellen Gehalts verdienen kann, für Fortuna wäre ein Wechsel wohl das Beste.

Der Marktwert des Eigengewächses ist auf 2,8 Mio. Euro gestiegen. Auch Tim Oberdorf könnte den Verein verlassen, da er ein großes Thema ist. Sein Gehalt ist nach dem Abstieg auf nur etwas mehr als 100.000 Euro gefallen.

Sven Mislintat wollte Oberdorf einen neuen Vertrag anbieten, der deutlich verbesserte Bezüge und ein Doppeltes seines jetzigen Gehalts bringen würde. Doch es deutet nichts daraufhin, dass Samir Arabi diesen Plan weiterverfolgt. Die Folge ist ein Fragezeichen in der Kaderplanung für die neue Saison. Neun Düsseldorfer stehen unter Vertrag, aber einige könnten bald den Abflug machen.

Selbst aus dem 13er-Kader könnten einige bald den Abflug machen, vielleicht sogar Oberdorf





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