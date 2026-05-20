Fortuna Düsseldorf hat in der Saison 2022/2023 einen Abstieg hinnehmen müssen, nachdem Klaus Allofs (69) als Trainer und Sven Mislintat (53) als Manager nicht verhindern konnten, dass der Klub in die 3. Liga absteigt. Der Abstieg hat nicht nur sportlich, sondern auch finanziell gravierende Auswirkungen. Fortuna verliert rund 30 Mio. Euro an Spielerwerten, was ein Totalschaden für den Klub darstellt.

Als Spieler einst Fortuna-Held war Klaus Allofs (69) als Trainer 1999 und jetzt als Manager an zwei Düsseldorf- Abstieg en in die 3. Liga beteiligt. Sven Mislintat (53), seit Mitte Dezember Manager, muss den Scherbenhaufen ordnen.

Nur sieben Profis plus drei Spieler aus dem Nachwuchsbereich stehen dabei für die neue Saison unter Vertrag. Grund: An einen Abstieg hatte Vorgänger Klaus Allofs (69) nicht gedacht. Vor der Saison hatten er und die Klubspitze den Aufstieg in die Bundesliga ausgerufen. Abstieg – kein Thema … Und so erhielten neue Spieler wie Cedric Itten (29), der jetzt mit der Schweiz zur WM fährt, erst gar keine Verträge für den Fall eines Abstiegs.

Um wenigstens noch eine gewisse Ablöse erzielen zu können. Folge: Fortuna verliert durch den Abstieg rund 30 Mio. Euro an Spielerwerten. Ein Totalschaden





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