Michael Rensing und Fans kritisieren Fortuna Düsseldorf scharf. Nach dem Abstieg fehlen echte Taten statt leerer Parolen vom Verein.

Die kommende Mitgliederversammlung von Fortuna Düsseldorf steht im Zeichen der Aufarbeitung und möglicher Neubesetzungen. Der Verein befindet sich in einer tiefen Krise, die nicht nur durch sportliche Ergebnisse, sondern auch durch interne Konflikte geprägt ist. Fans sowie interne Akteure äußern wachsende Unzufriedenheit mit der aktuellen Führung.

Ausbrüche von Aufsichtsrat Rensing

Der 42-jährige Aufsichtsratsrat Michael Rensing brach am Tag vor der Versammlung sein Schweigen. In einer öffentlichen Brandrede distanzierte er sich klar von den Entscheidungen des Klubmanagements. Rensing forderte explizit die Verpflichtung von Friedhelm Funkel und legte damit den Finger in alte Wunden. Seine Äußerungen sorgten für Schockwellen innerhalb der Fanbase und des Vorstands.

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Am darauffolgenden Tag versuchten alle Beteiligten, die Kontroverse schnell wieder zu begraben. BILD reagierte darauf und sandte Rensing eine Interviewanfrage. Der Wunsch war es, kritische Nachfragen zur Brandrede zu stellen und den genauen Standpunkt des Ex-Torhüters zu verstehen. Bis dato bleibt unklar, ob Rensing mit dem Sprecherpult ein klares politisches Signal setzen wollte oder ob es sich um einen ungesteuerten Ausbruch handelte.

Rensing lehnte das Interviewangebot jedoch strikt ab. Als Begründung führte er an, dass er bereits alles gesagt habe und der Blick nun fest nach vorne gerichtet sein müsse. Seine Aussage impliziert, dass weitere Erklärungen als unnötig erachtet werden. Damit entzog er den Medien die Möglichkeit, die Hintergründe seiner Kritik direkt zu beleuchten.

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Leere Parolen des Vereinsführung

Kurz nach den Aussagen Rensings verbreitete der Verein über die sozialen Medien eine ähnlich klingende Botschaft. Fortuna Düsseldorf betonte die Notwendigkeit von Zusammenhalt auf den Rängen und auf dem Platz. Der Klub forderte die Unterstützung und Energie der Fans. Man müsse miteinander statt gegeneinander sein, da alle Fortuna Düsseldorf verbinden würde. Solche Parolen sind jedoch nichts Neues für die Anhänger.

Bereits am 2. November, nach dem 0:0-Unentschieden gegen Meppen und kurz vor der 2:3-Niederlage gegen Ingolstadt, hieß es offiziell: "Der Blick geht nach vorne!" Damals wurde zu mehr Zusammenhalt und harter Arbeit aufgerufen. Zwei Wochen zuvor gab es nach dem Trainerwechsel von Alexander Ende auf Jens Langeneke ein Interview mit Sportdirektor Patrick Fabian. Fabian betonte damals, die Reihen müssten schließen und gemeinsam nach vorne gegangen werden.

Auch nach dem Pleitenstart in Mannheim und der 0:2-Niederlage gegen Hoffenheim II war die Meldung an die Fans: "Tut immer noch weh. Ab heute schauen wir trotzdem nach vorne." Nach dem Sieg von Hoffenheim in Düsseldorf wiederholte sich das Schema erneut. Ein Blick nach vorne half jedoch nicht, die Ergebnisse zu verbessern. Die Fans zeigen sich von diesen leeren Worthülsen zunehmend genervt.

Klare Taten statt weiterer Absagen

Bei den Spielen haben bisher eigentlich nur die Fans ihre Pflicht erfüllt. Sie stehen hinter dem Verein, auch wenn die sportliche Performance enttäuscht. Fortuna muss nun endlich mit klaren Taten liefern. Leere Parolen genügen nicht mehr, um die Unzufriedenheit in der Bevölkerung zu besänftigen. Der Verein braucht spürbare Verbesserungen.

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Die Anforderungen sind eindeutig: Bessere Leistungen auf dem Platz müssen die Priorität sein. Zudem ist ein echter Zusammenhalt im gesamten Verein erforderlich. Es darf keine Spuren von ewigen Grabenkämpfen mehr geben, wenn der Blick wirklich nach vorne gerichtet ist. Nur handfeste Ergebnisse und eine geeinte Verwaltung können das Vertrauen der Community zurückgewinnen. Die Mitgliederversammlung muss nun zeigen, dass sie mehr ist als ein Ritual.