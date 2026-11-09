Fortuna Düsseldorf: Lasse Rieß unter Druck nach Niederlage in Ingolstadt

Jens Langeneke stellt Lasse Rieß hinter sich, nachdem Fortuna in Ingolstadt 2:3 verlor. Torwartwechsel bei Verletzung von Louis Lord sorgte für Wende.

Jens Langeneke verteidigte Lasse Rieß konsequent nach der bitteren 2:3-Niederlage von Fortuna Düsseldorf im Auswärtsspiel gegen den FC Ingolstadt. Trotz einer anfänglichen 2:0-Führung kippte das Spiel, als Torwart Lasse Rieß aufgrund der Verletzung von Louis Lord eingewechselt werden musste. Es handelte sich um den ersten Siegverlust des neuen Trainers in seiner dritten Partie am Ruder.

Verletzung zwingt zum Torwartwechsel

Die Wende im Spiel war direkt mit dem Ausfall von Louis Lord verbunden, der nach einer halben Stunde wegen einer Rippenverletzung vom Platz musste. Ein CT-Befund bestätigte eine Rippen-Thorax-Verletzung, wobei keine Rippe gebrochen ist. Sportdirektor Samir Arabi hatte Rieß ursprünglich als erste Wahl geholt, doch Lord wirkte in den ersten Spielen sicherer.

Also read Fortuna Düsseldorf verliert 2:3 in Ingolstadt

Die Verpflichtung von Lasse Rieß als Leihgabe von Mainz 05 war geplant, doch die ersten zwei Saisonspiele verliefen enttäuschend. Nach einem 1:2 in Mannheim und einer 0:2-Pleite gegen Hoffenheim II griff Ex-Trainer Alexander Ende ein. Er holte Rieß vom Platz, doch dieser kehrte zurück, als es bereits zu spät war.

Statistik belastet den neuen Hüter

Die bilanzierende Statistik für Lasse Rieß gibt Anlass zur Sorge. Bei seinen drei Einsätzen unter der Leitung von Jens Langeneke kassierte der Torwart insgesamt sieben Gegentore. Diese Anzahl fiel in etwas weniger als drei Spielzeiten auf. Die Unsicherheit war auch anderen Beobachtern wie Eric Wekesser und Elias Egouli im Matchgeschehen deutlich anzumerken.

Advertisement

Langeneke erklärte nach der Partie, dass er es schwerfalle, einen direkten kausalen Zusammenhang zwischen dem Torwartwechsel und der Niederlage herzustellen. Er betonte dennoch die Notwendigkeit, den neuen Hüter wieder aufzubauen. Das Vertrauen von Jens Langeneke in Lasse Rieß bleibt groß, da eine stabile Defensive unerlässlich ist.

Ausblick auf kommende Spiele

Fortuna Düsseldorf muss nun auf Louis Lord wochenlang verzichten, um dessen Heilung abzuwarten. Die Defensive muss sich ohne ihn neu justieren. Der Fokus liegt darauf, den weiteren Absturz in den Tabellenkeller zu stoppen. Die nächsten Aufgaben erfordern von Lasse Rieß höchste Konzentration, um das Vertrauen des Trainers zu rechtfertigen.