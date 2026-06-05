Der Fußballverein Fortuna Düsseldorf muss sich nach dem dritten Abstieg in die Drittklassigkeit an die drastischen Einsparungen gewöhnen. Der neue Manager Samir Arabi spricht offen über die Notwendigkeit von Notverkäufen für den Neuaufbau. Die TV-Gelder sind von 16 Millionen auf 1,8 Millionen gekracht. Der Etat soll von 6 bis 9 Millionen Euro anstrebbar sein, aber beim Lizenzierungsantrag an den DFB musste eine konkrete Zahl von 6 Millionen Euro eingereicht werden.

Der Fußball verein Fortuna Düsseldorf muss sich nach dem dritten Abstieg in die Drittklassigkeit an die drastischen Einsparungen gewöhnen. Der neue Manager Samir Arabi spricht offen über die Notwendigkeit von Notverkäufen für den Neuaufbau.

Die TV-Gelder sind von 16 Millionen auf 1,8 Millionen gekracht. Der Etat soll von 6 bis 9 Millionen Euro anstrebbar sein, aber beim Lizenzierungsantrag an den DFB musste eine konkrete Zahl von 6 Millionen Euro eingereicht werden. Der Klub plant, ein Budget unter den Top 5 der 3.

Liga zu haben, ohne genau zu sagen, wie hoch der Etat für den Sport wirklich sein wird. 67 Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle wurden gekündigt, um die Personalkosten von 7 auf 3 Millionen Euro zu senken. Der neue Manager Samir Arabi hat offenAusgesprochen, dass Notverkäufe für das neue Geschäft erforderlich seien. Trotzdem plant die Firma so kundig und Unterschritt.in die Spitze sah auf der Fahrt. Dieses lenert lon fast Pieenausfa





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