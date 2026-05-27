Fortuna Düsseldorf muss in den nächsten Wochen einen kompletten Kader aufbauen - Präsident Arbi plant Blitzstart

Der neue Präsident von Fortuna Düsseldorf steht unter erheblichem Druck, da erst zehn Spieler unterschrieben haben. Gemeinsam mit Trainer Ende und Kapitän Kastenmeier soll ein Treffen auf Mallorca die Weichen für die Saison stellen. Rückkehrer wie Jorrit Hendrix und die Vertragsfrage um Matthias Zimmermann stehen im Fokus, während bis zum Saisonbeginn am 7. August ein vollständiger Kader aufgestellt werden muss.

Düsseldorf steht unter erheblichem Zeitdruck, denn erst zehn Spieler haben bereits Verträge für die kommende Saison unterschrieben. Der neue Vereinspräsident, Arbi, ist gefordert, einen sofortigen Start für Fortuna zu ermöglichen.

Gemeinsam mit Cheftrainer Alexander Ende, 46 Jahre alt, dessen Zusammenarbeit bereits öffentlich bestätigt wurde, plant er ein Treffen auf Mallorca, um das weitere Vorgehen kurzfristig abzustimmen. Auch Kapitän Florian Kastenmeier, 28, dessen Vertrag nach sieben Jahren im Verein auslaufen würde, ohne dass ein Abstieg droht, soll an diesem Gespräch teilnehmen. Der Torwart, der sowohl vom Zweitligisten Hannover als auch vom ehemaligen Trainer Daniel Thioune aus Bremen für die Bundesliga angebissen wird, zeigte zuletzt keine grundsätzliche Ablehnung, seinen Vertrag zu verlängern.

Noch vor dem überraschenden Abgang von Mittelfeldspieler Mislintat war das Interesse von Fortuna an einer Rückkehr des ehemaligen Düsseldorfer Spielers Jorrit Hendrix, 31, der in der Saison 2022/23 für den Club aufgelaufen war, deutlich geworden. Ende kennt Hendrix aus seiner früheren Tätigkeit in Münster und möchte ihn unbedingt als Führungsspieler in den Kader holen. Diese Aufgabe liegt nun ebenfalls im Verantwortungsbereich von Arbi. Zusätzlich stellt sich die Frage, wie es mit Matthias Zimmermann, 33, weitergeht, dessen Vertrag bereits ausgelaufen ist.

Ende hatte im Saisonfinale bewusst auf den erfahrenen Haudegen gesetzt, der acht Jahre für Düsseldorf auf dem Platz stand. Arbi muss nun rasch Entscheidungen treffen, um den gewünschten Blitzstart für Fortuna zu sichern. Der Zeitplan ist äußerst eng: Innerhalb von knapp vier Wochen muss ein großer Teil des neuen Kaders feststehen, bevor das Trainingslager beginnt und die Saison am 7. August offiziell startet.

Bislang stehen lediglich sieben Profispieler und drei Nachwuchstalente unter Vertrag, ein Betrag, der bei weitem nicht ausreicht, um konkurrenzfähig zu sein. Deshalb werden in den kommenden Tagen intensive Verhandlungen mit potenziellen Neuzugängen, Rückkehrern und freien Spielern geführt. Arbi wird seine konkreten Pläne am Freitag im Detail vorstellen und dabei sowohl sportliche als auch finanzielle Strategien präsentieren, die darauf abzielen, den Kader zu vervollständigen, die Mannschaft zu stabilisieren und die Fans mit einem vielversprechenden Start zu begeistern





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