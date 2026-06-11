Fortuna Düsseldorf muss sich auf eine neue Welt einstellen: Neue Heimspiele, keine Freispiele und höhere Ticketpreise

Die Fortuna Düsseldorf muss sich auf eine neue Welt einstellen, da die 3. Liga alles anders ist. Der Einbruch der TV-Einnahmen um rund 90 Prozent zeigt, dass Fortuna Düsseldorf sich auf eine harte Tournee einstellen muss. Es werden zwei Heimspiele mehr geben, dafür aber keine Freispiele mehr im Zuge von "Fortuna für alle". Die Ticketpreise werden voraussichtlich steigen, aber es gibt Ausnahmen. Fortuna Düsseldorf hofft auf den Support der Fans und hofft, dass die Fans nicht bestraft werden, was die Mannschaft in der abgelaufenen Saison verbrochen hat.

Fortuna Düsseldorf muss sich auf eine neue Welt einstellen. In der 3. Liga ist alles anders, allein der Einbruch der TV-Einnahmen um rund 90 Prozent zeigt das mehr als deutlich.

Was auch neu ist: Es werden zwei Heimspiele mehr geben wegen der 20er-Liga, dafür aber keine Freispiele mehr im Zuge von "Fortuna für alle". Die Angst vieler Fans, dass deswegen die Dauerkarten nun teurer werden, ist aber unbegründet. So gut wie gar nicht. Je nach Kategorie steigt die Summe höchstens minimal, einige Male wird es sogar ein bisschen günstiger, meistens tut sich gar nichts.

Das bedeutet auch: Fortuna Düsseldorf schenkt den Fans im besten Fall sieben(! ) Heimspiele. Im vergangenen Jahr hatte der Preis für die Dauerkarte wegen der fünf Freispiele für zwölf Partien gegolten und genau das gilt noch immer - bei sogar 19 Heimspielen. Zumindest bei Mitgliedern, Nicht-Mitglieder bezahlen 13 der 19 Spiele, die Dauerkarte wird für sie also etwas teurer.

Die Gründe sind offensichtlich: Fortuna versucht, die Arena so voll wie möglich zu kriegen, die Ticket-Einnahmen sind nach dem riesigen Minus bei den TV-Geldern ebenfalls nun umso wichtiger. Zudem will Düsseldorf die Fans nicht für das bestrafen, was die Mannschaft in der abgelaufenen Saison verbrochen hat. Gerade in den letzten Wochen der Saison waren die Zuschauer ein echtes Faustpfand für die taumelnde Fortuna-Truppe, die Heimspiele gegen Dresden und Elversberg (3:1) wurden so sogar zu echten Arena-Festen.

Boss Alexander Jobst (52) bestätigt gegenüber zu BILD: "Wir brauchen den Support von den Rängen jetzt mehr denn je. Deshalb haben wir alles im Rahmen unserer Möglichkeiten getan, um das zu fairen Preisen zu ermöglichen. Ohne Dauerkarten keine Fortuna.

" Und vor allem ohne Stimmung der Fans kein direkter Wiederaufstieg aus der, jedoch auch aus eigenem Interesse. Denn die Fortuna-Anhänger würden ganz sicher lieber mehr Geld bezahlen, wenn sie dafür wieder Fußball in der 2. Liga oder sogar der Bundesliga zu sehen bekommen





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