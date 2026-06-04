Fortuna Düsseldorf: Neuer Manager Samir Arabi arbeitet an ersten Neuzugängen

Der neue Manager Samir Arabi arbeitet mit Hochdruck an den ersten Neuzugängen für die neue Saison. Derzeit stehen nur 10 Spieler unter Vertrag, darunter drei Nachwuchsspieler. Arabi hofft, dass der Kader groß genug sein wird, um ins Trainingslager nach Bad Leonfelden zu starten.

Der neue Manager Samir Arabi arbeitet mit Hochdruck am ersten Neuzugang für die neue Saison. Derzeit stehen nur 10 Spieler unter Vertrag, darunter drei Nachwuchsspieler.

Der Kader könnte jedoch bis zum Start der Vorbereitung am 11. Juli um weitere 12-9 Spieler erweitert werden. Arabi hofft, dass der Kader groß genug sein wird, um ins Trainingslager nach Bad Leonfelden zu starten. Bekannt ist, dass Arabi mit Galionsfiguren Fortunas in Gesprächen ist, um die Transferperiode am 31.

August zu nutzen. Kapitän Florian Kastenmeier wird nur schwer zu halten sein, und es ist bekannt, dass Matthias Zimmermann bleiben soll. Doch es muss finanzierbar sein, und Arabi muss viele Transfers tätigen. Eine Vertragsverlängerung oder der erste Neuzugang würde für ihn gute Nachrichten bringen und es einfacher machen, um Spieler zu gewinnen





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Samir Arabi und Sven Mislintat verhandeln um einen weiteren Deal, der mit dem Vorgängern verbunden istSamir Arabi, der neue Manager von Fortuna Düsseldorf, hat bereits intensiv mit Jorrit Hendrix verhandelt, der im Mittelfeld der neuen Zentrums-Boss werden sollte. Arabi hat auch andere Deals in Betracht gezogen, an denen sein Vorgänger schon gearbeitet hatte. Die Rückkehr von Hendrix nach Düsseldorf ist jedoch unwahrscheinlich, da Fortuna und andere Klubs ihn unbedingt haben wollen. Die vielen Interessenten erhöhen den Hendrix-Preis, was Arabi zu strecken macht, um die Verpflichtung wirklich durchziehen zu können.

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