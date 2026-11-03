Fortuna Düsseldorf Offensive: Die zweitwöchste in der 3. Liga

Trotz neuer Taktik unter Jens Langeneke bleibt Fortuna Düsseldorf offensiv schwach. Mit nur 6,2 Prozent Torschussquote und vielen verpassten Chancen leidet das Team.

Fortuna Düsseldorf präsentiert sich in der aktuellen 3. Liga -Saison als eines der offensiv schwächsten Teams des Wettbewerbs. Obwohl die Mannschaft mit komplett neuem Personal antritt, wiederholt sich der negative Trend aus der vorangegangenen Spielzeit in der 2. Liga. Die Statistik spricht eine klare Sprache: Der Verein belegt mit seiner Torausbeute einen der hinteren Plätze in der Liga-Tabelle.

Taktische Umstellung bringt keine Tore

Die neueste Entwicklung auf dem Platz zeigt, dass Fortuna Düsseldorf nach vorne kaum Gefahr für die gegnerischen Tore darstellt. In einem Spiel, das von Matthias Zimmermann als eines der besten der Saison bewertet wurde, konnte die Elf zwar dominieren, doch keiner der 30 Torschüsse fand den Weg ins Netz. Eric Hottmann, Andreas Müller und Fabian Schleusener steuern jeweils nur zwei Tore bei, was sie zu den besten Schützen macht. Dies steht in krassem Gegensatz zu vergangenen Zeiten, als Spieler wie Cedric Itten mit fünfzehn Treffern allein unterhaltsamer Star waren.

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Statistische Schwächen trotz Ballbesitz

Die Zahlen verdeutlichen die Offensive-Notlage. Nur 6,2 Prozent der Schüsse verwandelten sich in Treffer, was den letzten Platz in dieser Kategorie bedeutet. Zudem verzeichnet das Team 20 vergebene Großchancen, was die viertmeiste Zahl in der Liga ist. Auch bei Standardsituationen fällt die Quote mit nur zwei Toren sehr gering aus. Interessanterweise liegen die Düsselдорfer bei den Eckbällen mit 64 versuchten Ecken drittplatziert. Zudem verzeichneten sie mit 349 Ballkontakten im gegnerischen Strafraum den höchsten Wert in der Liga, während Hoffenheim II an zweiter Stelle mit 313 Kontakten liegt.

Erwartungen an die neue Offensive

Fabian Schleusener erkennt die Probleme klar an und betont die Notwendigkeit, die Konstanz in der Leistung wiederherzustellen. Er verweist darauf, dass die Qualität des Kaders vorhanden sei, diese aber noch nicht konsequent auf den Platz gebracht werde. Die Spieler müssen lernen, mutiger nach vorne zu spielen, wie es gegen Meppen der Fall war. Schleusener hofft, dass die Mannschaft in der Lage ist, ihre Leistung auf diesem hohen Niveau zu halten und die Tore endlich zu erzielen.

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Wechsel der Strategie unter Langeneke

Jens Langeneke hat unterdessen mit der Einführung von zwei offensiven Flügeln eine wichtige taktische Änderung vorgenommen. Diese Umstellung kommt im Team gut an, da die Spieler sehen, dass die neue Struktur funktionieren kann. Die Hoffnung ist, dass die Offensive durch diese neue Dynamik wieder in den Flow kommt und die verpassten Chancen in echte Tore umwandelt. Die Mannschaft steht vor der Aufgabe, ihre Dominanz in Spielzügen endlich mit Ergebnissen zu belohnen.

Rückblick auf die Ära Alexander Ende

Im Vergleich zur Zeit unter Ex-Coach Alexander Ende zeigt sich ein signifikanter Unterschied in der Spielweise. Unter Ende hatte Fortuna Düsseldorf weniger Chancen erschaffen, was sich如今 in der Torausbeute niederschlägt. Die aktuelle Taktik von Langeneke zielt darauf ab, diese Defizite auszugleichen und mehr Angriffspotenzial freizusetzen. Die Spieler sind motiviert, die neue Struktur zu akzeptieren und die Ergebnisse zu verbessern, um die hohen Anforderungen an den Kader zu erfüllen.