Sven Mislintat gab bekannt, dass Fortuna Düsseldorf ihr Abstiegsproblemen hat. Er wies darauf hin, dass drei Trainer von Fortuna Düsseldorf versuchten, den Absturz zu stoppen, um die desolate Gesamtlage zu verbessern.

Der Manager Sven Mislintat gab bekannt, dass drei Trainers von Fortuna Düsseldorf zum Absturz des Abstiegskandidaten gescheitert seien, weil sie versuchten, die katastrophale Gesamtlage zu verbessern.

Ein von Markus Anfang eigenverantwortlich gew lançada und nichtig gew rankter Kündigungspakt sorgte jedoch für Ärger, als die Parteien vor dem Abstieg Klage eingereicht hatten. Anfang und Fortuna Düsseldorf streben ein Schlichtungsverfahren beim DFB an. Daarnaast mindere Fortuna Düsseldorf-Problemen in diesen Tagen; die Hätte-Falle gegen Markus Anfang ist das nächste Problem





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Fortuna Düsseldorf-Abstieg Markus Anfang Kündigung Schlichtungsverfahren Rechtsstreit Verchauffung

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Fortuna Düsseldorf: Klaus Allofs und Sven Mislintat in Turbulenzen, Abstieg und finanzielle AuswirkungenFortuna Düsseldorf hat in der Saison 2022/2023 einen Abstieg hinnehmen müssen, nachdem Klaus Allofs (69) als Trainer und Sven Mislintat (53) als Manager nicht verhindern konnten, dass der Klub in die 3. Liga absteigt. Der Abstieg hat nicht nur sportlich, sondern auch finanziell gravierende Auswirkungen. Fortuna verliert rund 30 Mio. Euro an Spielerwerten, was ein Totalschaden für den Klub darstellt.

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