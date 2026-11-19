Eric Hottmann traf zum 1:0, Trainer Jens Langeneke feiert seinen ersten Sieg. Fortuna Düsseldorf gewinnt das Derby gegen den MSV Duisburg.

Fortuna Düsseldorf hat das Straßenbahn-Derby gegen den MSV Duisburg mit einem klaren 3:0-Sieg für sich entschieden. Durch diesen Erfolg sichert sich die Mannschaft aus der Rheinmetropole den Einzug ins Halbfinale des Niederrhein-Pokal s. Nur noch zwei weitere Siege sind erforderlich, um den Sprung in die Hauptrunde des DFB-Pokals für die kommende Saison zu feiern.

Eric Hottmann entscheidend im Derby

Der 26-jährige Stürmer Eric Hottmann war der Schlüsselspieler für die Rot-Weißen. Er erzielte das 1:0 und ebnete damit den Weg zum überzeugenden Gesamterfolg. Hottmann bezeichnete die Leistung der gesamten Mannschaft als brutale Energieleistung, bei der jeder Spieler für den anderen und seine Mitspieler lief. Als Angreifer ist es seine Hauptaufgabe, Tore zu erzielen, und er freute sich, mit seinem Treffer direkt der gesamten Mannschaft gedient zu haben.

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Sein erstes Tor im Derby war der Startschuss für die dominierende Performance. Hottmann hat sich in letzter Zeit als unverzichtbare Größe für den Verein etabliert. Mit insgesamt elf Treffern in diesem Zeitraum, davon drei in der 3. Liga und acht im Pokal, gilt er zunehmend als Lebensversicherung der Mannschaft. Seine Trefferquote macht ihn zu einer konstanten Gefahr für gegnerische Abwehrreihen.

Trainer Jens Langeneke feiert ersten Erfolg

Neben den Spielern darf sich auch Cheftrainer Jens Langeneke über seinen ersten Sieg an der Seitenlinie der Fortuna freuen. Langeneke steht erst seit kurzer Zeit am Ruder und hat die Mannschaft innerhalb weniger Wochen rund erneuert. Der 49-jährige Coach konnte nun im vierten Spiel unter seiner Leitung seinen ersten Erfolg verbuchen. Die Veränderung im Kader und in der Spielphilosophie war spürbar.

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Hottmann merkte an, dass die Reaktion der Fans aus den Rängen deutlich machte, dass der Mannschaft wieder Biss und Leidenschaft zu eigen waren. Dies folgte auf Wochen, in denen die Ergebnisse ausblieben. Eine Länderspielpause diente dabei als notwendige Pause, die für die Rot-Weißen zum Segen und weniger zum Fluch wurde. Die Spieler nutzten die Unterbrechung, um mentale und taktische Defizite zu korrigieren.

Taktische Konsequenz und Liga-Status

Die Düsseldorfer haben aus früheren Spielen gelernt und ihre Fehler analysiert. Hottmann verwies dabei auf das Spiel gegen Ingolstadt, wo man eine 2:0-Führung in der zweiten Halbzeit noch weggegeben hatte und letztlich mit 2:3 verlor. In diesem Derby war man jedoch konsequent und hielt die Führung bis zum Schluss. Dieser Sieg signalisiert, dass Fortuna in der 3. Liga fest angekommen ist.

Trotz des Pokalerfolgs liegt die Mannschaft in der aktuellen Ligatabelle nur auf dem 13. Platz. Der Zweitplatzierte MSV Duisburg hat satte 13 Punkte Vorsprung, was die Lücke im Tabellengeschehen verdeutlicht. Hottmann räumt ein, dass Zeit nötig ist, um nach einem so großen Kaderumbruch wieder die alte Form zu finden. Man wird zwar nicht jedes Spiel gewinnen, aber die Grundlage für Stabilität ist gelegt.

Ausblick auf die nächsten Ligaspiele

Nun steht die Mannschaft vor neuen Aufgaben. Am Samstag um 16:30 Uhr trifft Fortuna Düsseldorf auf den 18. der Tabelle, Sonnenhof Großaspach. Das Spiel wird im Rahmen von MagentaSport übertragen. Die Mannschaft nutzt die positive Stimmung aus dem Pokalsieg, um sich in der Tabelle zu verbessern.

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Eine Woche später folgt am kommenden Wochenende der Auswärtsspieltag beim 15. Platzierten Würzburg. Mit diesen Spielen hat Fortuna Düsseldorf die Chance, sich vom Tabellenkeller abzusetzen und den Blick wieder nach oben zu richten. Der Sieg gegen den MSV gibt den Spielern ein gutes Gefühl für die kommende Phase der Saison.