Der neue Manager Samir Arabi hat für Fortuna Düsseldorf vier Spieler jenseits der 30 verpflichtet. Dazu gehören Tim Oberdorf, Fabian Schleusener, Matthias Zimmermann und Jorrit Hendrix. Der Kader umfasst derzeit nur 16 Profis.

Fortuna Düsseldorf setzt auf Erfahrung und Ü30-Profis für den Wiederaufstieg . Der neue Manager Samir Arabi hat bereits vier Spieler jenseits der 30 verpflichtet. Dazu gehören Tim Oberdorf, Fabian Schleusener, Matthias Zimmermann und Jorrit Hendrix.

Dominique Heintz ist der jüngste der Gruppe mit 32 Jahren. Fortuna will mit dieser Erfahrungsgemeinschaft den direkten Wiederaufstieg schaffen. Der Kader umfasst derzeit nur 16 Profis, darunter auch Tim Oberdorf, der wenige Tage nach Saisonstart 30 wird. Der neue Manager hat sich bewusst gegen Angebote aus höheren Ligen entschieden, um seine Qualitäten auf den Platz zu bringen und für die anderen Spieler da zu sein.

Die alten sollen den jungen Spielern zeigen, wo es langgeht. Und vieles spricht dafür, dass noch ein oder zwei weitere Ü30-Profis dazukommen





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Fortuna Düsseldorf Ü30-Profis Wiederaufstieg Samir Arabi Erfahrung

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