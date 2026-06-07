Der neue Manager Samir Arabi plant den Wechsel von Jomaine Consbruch aus Fürth zu Fortuna Düsseldorf. Der Spieler hat Erfahrung in der 2. Liga und hat mit Braunschweig aufgestiegen.

Der Klub von Düsseldorf steht kurz vor der Verpflichtung eines Profis, den neuen Manager Samir Arabi gut kennt. Der Wechsel von Jomaine Consbruch aus Fürth soll bald erfolgen.

Der Spieler ist in Bielefeld geboren und hat in seiner Jugend für Arminia gespielt. Samir Arabi hat ihn 2019 zum Profi gemacht, als Consbruch erst 17 Jahre alt war. Der Spieler hat Erfahrung in der 2. Liga und hat mit Braunschweig aufgestiegen.

Er hat auch für Bielefeld und Fürth gespielt und hat in insgesamt 118 Spielen 13 Tore und 11 Vorlagen erzielt. Der Wechsel von Consbruch zu Düsseldorf ist nur noch eine offizielle Ankündigung von Fortuna Düsseldorf entfernt





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