Jens Langeneke kommentiert die kalten Umstände am Trainingsgelände und die aktuelle Siegesserie. Fortuna Düsseldorf tritt in Würzburg an, um den Aufwärtstrend fortzusetzen.

Fortuna Düsseldorf tritt am Samstag um 14 Uhr bei Würzburg in der 3. Liga an, um die aktuelle positive Entwicklung fortzusetzen. Trainer Jens Langeneke hebt hervor, dass sich die Situation seit seiner Übernahme deutlich verbessert habe. Zwei aufeinanderfolgende Siege stärken das Selbstvertrauen der Mannschaft und zeigen, dass die offensiven Spielkonzepte greifen.

Heizungsstreik im Trainingsgelände

Die aktuellen Temperaturen im Norden Deutschlands stellen eine besondere Herausforderung dar. Ein Tag Streik der Heizung auf dem Trainingsgelände in Düsseldorf erwischte die Spieler und das Betreuer-Team nicht auf dem Rasen, sondern in den Kabinen. Die Außentemperaturen waren niedrig, was die Situation in den Umkleideräumen ungemütlich machte. Langeneke selbst kommentierte die Lage mit Humor und gab an, dass das Warmwasser funktioniert habe und er heiß duschen konnte.

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Veraltete Infrastruktur und Kostenfallen

Die Bedingungen am Trainingsgelände sind nicht zeitgemäß, obwohl vor zwei Jahren Container als Erweiterung gebaut wurden. Der Druck in den engen Räumlichkeiten wurde dadurch etwas gemildert. Pläne für einen kompletten Neubau einer Anlage mit Geschäftsstelle und Kabinen wurden wegen der Kosten von rund 30 Millionen Euro aufgegeben. Die Finanzierung erschien in diesem Umfang nicht darstellbar.

Kunstrasenheizung wegen Geldmangels deaktiviert

Auch die technische Ausstattung der Plätze leidet unter Budgetüberlegungen. Der Kunstrasenplatz besitzt im Untergrund eine Rasenheizung, die jedoch nicht mehr genutzt wird. Der jährliche Betrieb würde etwa 80.000 Euro kosten. Da der Heizeinsatz nur für wenige Tage im Jahr nötig ist, erscheint diese Summe zu hoch. Das Heizaggregat steht seit langer Zeit unbenuzt auf dem Gelände neben den Spielfeldern.

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Sportliche Erfolge mildern Infrastrukturkrisen

Trotz der kalten Umstände läuft es auf dem Feld gut für Fortuna Düsseldorf. Im Niederrhein-Pokal gab es einen klaren 3:0-Sieg gegen Duisburg. Ein weiteres Ergebnis von 3:1 gegen Großaspach unterstreicht die offensive Stärke. Langeneke betont, dass diese Erfolge der Mannschaft ein gewisses Selbstverständnis geben. Die Spieler wissen, dass ihre Strukturen funktionieren müssen, um erfolgreich zu sein.

Ausblick auf das nächste Pflichtspiel

Der Trainer weiß, dass Erfolg nicht dauerhaft garantiert ist. Die Leistungen müssen immer wieder neu erbracht werden. Fortuna muss mehr leisten als die Gegner, um die Punkte sicher nach Hause zu bringen. Das Trainerteam versucht diese Haltung im Alltag vorzuleben. Die Mannschaft muss sich auf die Bedingungen in Würzburg einstellen und die gewonnenen Momentum nutzen.