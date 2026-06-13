Fortuna Düsseldorf trennt sich von Finanzchef Arnd Hovemann - Unklarheit und Enttäuschung nach Abstieg

Wenige Wochen nach dem Abstieg muss Fortuna Düsseldorf einen weiteren wichtigen Mitarbeiter gehen lassen. Finanzvorstand Arnd Hovemann wird entlassen, nachdem sein Angebot zur weiteren Arbeit zu reduzierten Bezügen vom Aufsichtsrat abgelehnt wurde. Die Entscheidung wirft ein schlechtes Licht auf den Umgang des Vereins mit langjährigen Mitarbeitern in schwierigen Zeiten.

Bei Fortuna Düsseldorf herrscht weiterhin Unruhe und Enttäuschung. Nur knapp vier Wochen nach dem sportlichen Abstieg in die 3. Liga und der Freistellung von Sportdirektor Sven Mislintat muss nun auch Finanzvorstand Arnd Hovemann seinen Posten räumen.

Diese Entscheidung sorgt für Kopfschütteln nicht nur innerhalb des Vereins, sondern auch bei vielen Fans, die sich fragen: Wann hört diese Serie von schlechten Nachrichten endlich auf? Statt der erhofften Aufbruchstimmung und positiver Zukunftsentscheidungen, die in den Büros für etwas Optimismus sorgen sollten, gibt es den nächsten Stimmungskiller.

Insbesondere die Finanzabteilung, die in der aktuellen Situation nach dem Abstieg eigentlich mehr denn je Stabilität und Führung benötigt, verliert ihren Kopf - und das, nachdem das Team bereits zuvor stark ausgedünnt wurde. Immer weniger Mitarbeiter müssen nun die anfallende Arbeit bewältigen und stehen ohne klare Führung da. Der offizielle Grund für die Trennung von Hovemann ist der Sparkurs des Vereins. Der Aufsichtsrat plant, das Gehalt eines hauptamtlichen Finanzvorstands einzusparen, und sucht stattdessen nach einer Lösung mit einem ehrenamtlichen Vorstand.

AR-Boss Björn Borgerding betont, dass man wegen des Abstiegs die Besetzung des Vorstands den wirtschaftlichen Gegebenheiten anpassen müsse. Dabei hatte Hovemann dem Aufsichtsrat angeboten, bis zum 31. Dezember zu deutlich geringeren Bezügen weiterzuarbeiten. Dieses Angebot hätte dem Verein ermöglicht, den enorm schwierigen Sommer zu bewältigen und den Jahresabschluss nach dem 30.

Juni termingerecht zu erstellen. Der Aufsichtsrat lehnte dieses Angebot jedoch ab. Die Art und Weise des Zustandekommens dieser Entscheidung spiegelt leider die letzten Wochen bei Fortuna wider: fehlende Transparenz und mangelnde Wertschätzung. Dass Düsseldorf sparen muss, ist aufgrund des Abstiegs und der damit verbundenen Einnahmeausfälle nachvollziehbar.

Auch dass der Vertrag von Hovemann am 30. Juni ausläuft, weil sein Arbeitsvertrag ursprünglich für die 2. Bundesliga abgeschlossen wurde und damit nach dem Abstieg nicht automatisch für die 3. Liga gilt, war bekannt.

Es gibt jedoch keinen sachlichen Grund, warum der Finanzvorstand über einen Zeitraum von fast vier Wochen ohne Gewissheit über seine Zukunft weiterarbeiten musste. Diese unsichere und unwürdige Behandlung wird besonders kritisch gesehen, da Hovemann sich in dieser Zeit mit vollem Einsatz für den Verein engagiert hat. Fachlich war er in seinen fast sieben Jahren bei Fortuna stets unumstritten. Als Finanz-Experte steuerte er den Klub auch sicher durch die wirtschaftlich herausfordernde Corona-Pandemie.

Selbst Borgerding räumt ein: "Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten hat er maßgeblich dazu beigetragen, den Verein finanziell zu stabilisieren und strukturell weiterzuentwickeln.

" Umso mehr hätte der Aufsichtsrat die Pflicht gehabt, offen und respektvoll mit ihm umzugehen, statt ihn monatelang im Unklaren zu lassen. Dass sich Hovemann daraufhin mit einer Beschwerde-Mail an das Kontrollgremium wandte, ist nachvollziehbar. Nach der Ablehnung seines Angebots bleibt für ihn nur die Erkenntnis, dass er nie eine echte Chance auf eine weitere Zukunft bei Fortuna hatte





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