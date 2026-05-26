Fortuna Düsseldorf trennt sich von Sven Mislintat – Samir Arabi übernimmt das sportliche Management

Fortuna Düsseldorf hat Sven Mislintat nach nur fünf Monaten als Manager entlassen und Samir Arabi als neuen Sportdirektor eingesetzt. In einer ausführlichen Pressemitteilung erklärten Aufsichtsratschef Björn Borgerding und Klubchef Alexander Jobst, dass strategische Differenzen zum Trennungsgrund führten. Arabi verspricht schnelle Entscheidungen, ein engagiertes Team und den schnellen Wiederaufstieg. Mislintat bedankt sich für die Unterstützung und wünscht dem Verein alles Gute.

Fortuna Düsseldorf hat am Dienstag offiziell bestätigt, dass Sven Mislintat überraschend nicht mehr als Manager des Zweitliga-Absteigers im Amt ist. Stattdessen übernimmt Samir Arabi die Leitung des sportlichen Geschäfts.

Die Entscheidung wurde in einer umfassenden Pressemitteilung des Vereins verkündet, in der Aufsichtsratsvorsitzender Björn Borgerding, Klubchef Alexander Jobst, der neue Manager Samir Arabi und der scheidende Manager Sven Mislintat zu Wort kamen. Während die Mitteilung keinerlei kritische Äußerungen zwischen den Parteien enthielt, blieb der eigentliche Grund für den Wechsel unbenannt. Laut vorherigen Berichten der Bild Zeitung beruhen die Differenzen nicht auf sportlichen Entscheidungen, sondern auf unterschiedlichen strategischen Vorstellungen, über die sich beide Seiten einig waren, nicht öffentlich zu diskutieren.

Borgerding erklärte in seiner Aussage, dass in der laufenden Saison Fehler sowohl im Aufsichtsrat als auch im Vorstand gemacht worden seien und man die Verantwortung dafür übernehme. Er betonte, dass der Verein nun den Fokus klar nach vorne richte, da Stabilität, Zusammenhalt und eine eindeutige Führung erforderlich seien. In der internen Analyse sei aufgezeigt worden, dass es innerhalb der strategischen Ausrichtung des Klubs divergierende Auffassungen gebe, weshalb man sich gemeinsam für eine einvernehmliche Trennung von Mislintat entschieden habe.

Für die Nachfolge sei Samir Arabi gewählt worden, weil er sowohl die Herausforderungen der 3. Liga als auch die Entwicklung von Spielern und Mannschaften gut kenne. Arabi selbst kündigte an, dass er nach einer Woche, in der es keinerlei Kaderbewegungen gegeben habe und die Vorarbeit von Mislintat seiner Meinung nach nicht weitergeführt werden könne, rasch die richtigen Entscheidungen treffen wolle.

Er wolle ein Team formen, das durch Mentalität und Identifikation mit dem Verein überzeugt und sowohl auf als auch neben dem Platz engagiert und kämpferisch auftritt. Dieses Ziel will er gemeinsam mit allen Beteiligten konsequent verfolgen. Sven Mislintat, der nach nur fünf Monaten das Amt verließ, dankte in seiner Abschiedsbotschaft den Fans und dem Verein. Er betonte, dass Fortuna für ihn stets eine Herzensangelegenheit sei, jedoch die Entwicklungen nicht mehr den gemeinsamen Vorstellungen entsprächen.

Er wünschte dem Club von Herzen alles Gute und hoffe, dass der Wiederaufstieg schnell gelingen möge. Die Aufgabe von Samir Arabi sei nun, das Vertrauen der Anhänger zurückzugewinnen, die Mannschaft zu stabilisieren und den sportlichen Aufstieg aus der 2. Liga zu realisieren. Die Diskussion über die genauen Hintergründe des Managerwechsels bleibt jedoch hinter verschlossenen Türen, während Fortuna nach vorne blickt und die nächsten Schritte auf dem Transfermarkt und in der sportlichen Planung vorbereitet





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