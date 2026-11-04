Fortuna Düsseldorf: Verletzung von Anas Slimani bedroht Aufstiegskampf gegen Ingolstadt

Anas Slimani verletzt sich schwer vor dem Spiel gegen Ingolstadt. Trainer Jens Langeneke muss auf den Schlüsselspieler verzichten, was den Kampf um die Top 3 erschwert.

Die SG Fortuna Düsseldorf steht vor der entscheidenden Phase ihrer Saison, muss aber einen schweren Rückschlag hinnehmen. Trainer Jens Langeneke verliert im Duell gegen den FC Ingolstadt 04 den angestammten Offensivchef Anas Slimani infolge einer Fußverletzung. Dieser Ausfall ist für den Aufstiegsaspiranten aus Düsseldorf eine massive Zäsur, da der 19-jährige Marokkaner aktuell eine der zentralen Stützen des Teams darstellt.

Schwere Fußverletzung verhindert Comeback

Jens Langeneke wird der FC Ingolstadt 04 am kommenden Samstag um 14 Uhr im Stadion an der Alten Försterei ohne seine Offensivwaffe begegnen. Die Situation verschärft sich durch den Umstand, dass Andreas Müller bereits wegen einer Gelb-Rot-Sperre ausfällt. Nun bestätigt der Verein, dass auch Anas Slimani in höchster Not ist. Der Shootingstar der laufenden Spielrunde konnte seit dem Unentschieden gegen Hansa Rostock, das mit 1:1 endete, das Training nicht mehr absolvieren. Laut einer Mitteilung des Vereins stieß der Teenager bei der Partie gegen Rostock eine Prellung am Fuß zu.

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Details über die genaue Diagnose lassen aufhorchen. Nach Informationen der Bild-Zeile ist der kleine Zeh von Anas Slimani angeknackst. Die Schmerzen sollen so massiv sein, dass ein Einsatz im Spiel gegen Ingolstadt aktuell als ausgeschlossen gilt. Der marokkanische U20-Nationalspieler versuchte vor der Partie gegen den 1. FC Meppen verzweifelt, sich in einem speziellen Trainingstest fit zu prüfen. Dieser Versuch scheiterte jedoch klar. Seitdem hat der 19-Jährige keine weiteren Anläufe gestartet, um seine Einsatzfähigkeit wiederherzustellen. Im besten Szenario wird Slimani nach Bayern reisen, um von der Bank aus als Joker eingesetzt zu werden.

Strategische Notwendigkeit von Siegen

Die Abwesenheit von Slimani wiegt besonders schwer, da die Taktik des Vereins klar auf Offensivdruck setzt. In der Spielzeit 2023/24 gelang der SG Fortuna Düsseldorf zwar der erste Punktgewinn in der Zweiten Bundesliga ohne den jungen Star in der Startformation, doch für die tatsächliche Qualifikation zählt nur noch der Sieg. Das Sammeln von einzelnen Zähler reicht nicht aus, um den Anschluss an die Spitzengruppe zu halten. Stattdessen droht sonst eine Konfrontation mit den Abstiegsplätzen, zu denen man gerade vier Zähler Rückstand hat.

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Der sportliche Kontext zeigt die Dringlichkeit der Lage deutlich auf. Der Rückstand auf die drei direkten Aufstiegsplätze beträgt mittlerweile acht Punkte. Die Distanz zu den Abstiegsrängen liegt bei vier Zählern. Diese Statistik unterstreicht, dass Unentschieden kein akzeptabler Langzeitstrategieschritt sind. Fortuna muss punkten, um nicht wieder in sportliche Abhängigkeiten und Abstiegssorgen zu geraten. Der Spielplan ist extrem komprimiert und lässt kaum Raum für Fehler.

Statistische Dominanz ohne Schlüsselspieler

Jens Langeneke weiß um die massive Bedeutung von Anas Slimani für das Teamgefüge. Mit dem 19-Jährigen in der Anfangsformation präsentierte sich Düsseldorf als eine absolute Top-Mannschaft. Die statistischen Werte belegen dies eindrucksvoll: Mit Slimani erzielte die SG Fortuna Düsseldorf durchschnittlich 2,14 Punkte pro Spiel. Dieser Wert hebt sich deutlich vom Durchschnitt eines Mittelmannschaft-Niveaus ab. Der Angreifer ist von den Konkurrenten in der aktuellen Saison kaum zu stoppen und sorgt ständig für Torgefahr.

Ohne den Top-Teenager muss das System der Düsseldorfer neu justiert werden. Trainer Alexander Ende, der Vorgänger von Jens Langeneke, hatte bereits vor seinem Abgang die Schwierigkeiten im Mittelfeld bemerkt. Langeneke betonte nach dem 0:0 gegen Meppen klar seine Intentionen. Er erklärte, nicht der Trainer der Unentschieden werden zu wollen. Das Ziel ist es nun, den Ball in Ingolstadt unter Kontrolle zu bringen und die drei Punkte mitzunehmen. Die Verletzung von Slimani stellt diese Ambition jedoch auf eine harte Probe.

Auswirkungen auf den Aufstiegskampf

Die Situation für Fortuna Düsseldorf hat sich durch die doppelte Ausfallsituation erheblich verschärft. Wenn beide Schlüsselspieler fehlen, leidet die offensive Durchschlagskraft empfindlich. Jens Langeneke muss nun improvisieren und andere Akteure in die Offensive lotsen. Die Pressekonferenz vor dem Spiel wird sich zwangsläufig mit der Taktik gegen Ingolstadt befassen. Dabei wird die Frage im Mittelpunkt stehen, wie man ohne die individuelle Klasse von Slimani Tore erzielt.

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Der Verein hat nun die Aufgabe, die Moral im Kader hochzuhalten. Die Fans und die Vereinsführung erwarten von der Truppe unter Jens Langeneke Leistung unter Druck. Ingolstadt ist eine Gegner, der nicht nachzulassen pflegt. Ein Sieg ist für die Zukunft der Spielzeit unerlässlich. Sollte das Team die Punkte im Norden Bayerns nicht holen, wird der Traum vom direkten Wiederaufstieg schnell in weite Ferne rücken. Die nächsten Tage werden zeigen, ob die Ersatzleute die Lücke schließen können.