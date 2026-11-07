Fortuna Düsseldorf verliert 2:3 in Ingolstadt

Fortuna Düsseldorf kassiert die fünfte Niederlage durch ein 2:3 bei Ingolstadt. Dennis Endras ersetzt den verletzten Keeper, während die Defensive schwere Fehler kostet.

Im 13. Saisonspiel verliert Fortuna Düsseldorf das Auswärtsspiel beim FC Ingolstadt 04 mit 2:3 (Halbzeitstand 2:1). Dies bedeutet die fünfte Niederlage für die Düsseldorfer und beendet die hoffnungsvolle Serie aus dem Vorjahr, bei der das Team trotz vieler Chancen nur unentschieden spielte. Der Trainer Jens Langeneke muss nun erkennen, dass der einstige Vier-Punkte-Vorsprung auf die Abstiegsplätze im Laufe des Spieltags weiter schrumpfen könnte.

Start mit Defensive-Problemen

Die Partie beginnt für Fortuna hochgestresst, während Ingolstadt mit Druck operiert. In der vierten Minute prallt ein Ball nach einem schwerwiegenden Fehler von Elias Egouli an den Pfosten. Nur drei Minuten später vergibt Velupillay eine klare Großchance aus kurzer Distanz. Der Keeper Dennis Endras, der seinen verletzten Kollegen Elias Pappert ersetzt, kann das 0:1 noch abwenden, steht aber unter großem Druck.

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Gerezgiher bringt Führung

Nach dieser anfänglichen Nervenlosigkeit zeigt Fortuna eine neue Effizienz. Erik Wekesser spielt einen perfekten Pass auf Filimon Gerezgiher, der zum 1:0 verwandelt wird. Der 26-jährige Angreifer krönt damit seine starken Auftritte und gibt kurz darauf auch die Vorlage für Eric Hottmann, der das 2:0 markiert. Hottmann erzielt damit sein drittes Saisontor, erstmals in der Startelf.

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Wehrfehler verteuern Sieg

Doch die Defensive bleibt fehleranfällig. Nach einem Abwehrfehler von Louis Lord und Velupillay muss Dennis Endras in der 38. Minute verletzt das Feld verlassen. Sein Ersatz Lasse Rieß ist machtlos, als Lorenz den Ball zum 1:2 einköpft. Düsseldorf führt zwar noch zur Pause, doch die Defensive wirkt erneut unsicher. In der 62. Minute schießt Elias Egouli erneut den Ball ins eigene Tor, woraufhin Ugondu zum 2:2 ausgleicht.

Ingolstadt dreht die Partie

Obwohl Düsseldorf kurzzeitig wieder Mut fasst, scheitert Gerezgiher in der 70. Minute an der Chance zur erneuten Führung. Sekunden zuvor rettet Rieß noch einen Abpraller, doch am Ende zählt die Passivität der Gäste. In der 84. Minute köpft Carlsen völlig freistehend zum 2:3 ein. Fortuna kommt nicht mehr zurück und bleibt so weiterhin ohne Sieg, während der Abstiegskampf weiter anhält.