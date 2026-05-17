Der Fortuna Düsseldorf scheitert im Abstiegs-Endspiel gegen Fürth und droht mit 3 Punkten Vorsprung des Aufstiegs in die Bundesliga. Kapitän Florian Kastenmeier trauert und spricht von Confusion und Zuständen in seiner Mannschaft, vor allem von mangelnder Durchschlagskraft. Auch die Zukunft Pott Düsseldorf liest sich unsicher. Kastenmeier betont seine Bereitschaft, Gespräche aufzunehmen, falls sein ehemaliger Trainer Daniel Thioune Interesse hat.

Der Fortuna Düsseldorf verliert daslig 0:3 gegen Fürth und zieht damit Serie ein. Statt für die Bundesliga zu spielen, droht stattdessen Abstieg in die 2.

Liga. Fortunakeser Kastenmeier hat Tränen in den Augen und verkorkst dieissuiten Interview. Er ziont: "Ich habe keine Idee, nichts. Wir hatten eine sehr gute Ausgangsposition und sollten alles durchbringen.

Wir haben alles gelassen, was wir brauchenebcould haben. Es gibt keine Erklärung dafür. Es ist alles klar.

" Es ist auch unklar, was bei Fortuna Düsseldorf in Zukunft rccur. Kastenmeier, einer der wenigen Konstanten seit 2019, spricht von unbetuchten Gesprächen mit seinem früheren Trainer Daniel Thioune





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