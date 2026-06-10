Fortuna Düsseldorf verpflichtet Jomaine Consbruch als ersten Neuzugang

Fortuna Düsseldorf hat Jomaine Consbruch als ersten Neuzugang für die neue Saison präsentiert. Der 24-jährige Mittelfeldspieler kommt ablösefrei und bringt Erfahrung aus 2. und 3. Liga mit. Zudem steht die Rückkehr von Jorrit Hendrix bevor.

Der Fußballclub Fortuna Düsseldorf hat mit dem Fürther Jomaine Consbruch (24) offiziell den ersten Neuzugang für die kommende Saison geholt. Damit umfasst der Kader aktuell zehn Spieler.

Für den neu bestellten sportlichen Leiter Samir Arabi (47) ist es der erste Neuzugang überhaupt in Düsseldorf. Arabi äußerte sich positiv über die Verpflichtung: Mit Jomaine gewinnen wir einen flexiblen Mittelfeldspieler, den insbesondere seine Ballsicherheit und Spielintelligenz auszeichnen. Er bringt Erfahrung aus der 2. Bundesliga und 3.

Liga mit. Für uns ist Jomaine ein wichtiges Puzzlestück für den Kader und wir sind froh, dass er den Weg mit uns gehen will. Arabi kennt den gebürtigen Bielefelder noch aus der Arminia-Jugend, wo er ihn einst auch zum Profi machte. Consbruch zeigte sich ebenfalls erfreut über den Wechsel: Ich freue mich, hier zu sein, und habe richtig Bock auf die Aufgabe.

Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mir von Beginn an ein gutes Gefühl vermittelt. Ich kann es kaum erwarten, das erste Mal in der Arena vor den Fans aufzulaufen. Er bringt die Erfahrung aus 83 Zweitliga-Spielen (sieben Tore/sieben Vorlagen) sowie 25 Einsätzen in der 3. Liga (vier Tore/drei Vorlagen) mit.

Consbruch Vertrag bis 2029) kommt ablösefrei. Und auch der zweite Neuzugang wird nichts kosten. Noch in dieser Woche soll der Wechsel von Jorrit Hendrix (31) aus Münster verkündet werden. Der bisherige Preußen-Kapitän spielte bereits in der Saison 22/23 für Düsseldorf und ist Wunschspieler von Trainer Alexander Ende (46)





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