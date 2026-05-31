Fortuna Düsseldorf: Vertragsdesaster und die Suche nach der richtigen Strategie

Nach dem Abstieg in die 3. Liga steht Fortuna Düsseldorf vor einem finanziellen Scherbenhaufen. Zehn Profis haben keine Verträge für die dritte Liga, was zu einem Verlust von über zehn Millionen Euro führt. Während der ehemalige Manager Sven Mislintat klare Worte fand, zeigen sich die aktuellen Verantwortlichen uneins. Der Aufsichtsratsvorsitzende Björn Borgerding und Sportvorstand Christian Arabi diskutieren über die richtige Vertragsstrategie. Eine Analyse der Situation und die Forderung nach mehr Konsequenz.

Fortuna Düsseldorf steht nach dem Abstieg in die 3. Liga vor einem finanziellen Scherbenhaufen. Von den Profis, die noch unter Vertrag stehen, haben nur zehn eine gültige Vereinbarung für die dritte Liga.

Hinzu kommt Steven van der Sloot, der ab Juli zum Kader gehört. Der Rest der Mannschaft hat keine Verträge für die niedrigere Spielklasse, was bedeutet, dass Fortuna sie entweder ablösefrei ziehen lassen muss oder hohe Abfindungen zahlen muss. Diese Situation erinnert an die Versprechen des ehemaligen Managers Sven Mislintat, der nach dem Abstieg beteuerte, dass ein solches Vertragsdesaster nie wieder vorkommen werde. Doch die Realität sieht anders aus.

Björn Borgerding, der Aufsichtsratsvorsitzende, und Christian Arabi, der zukünftige Sportvorstand, sind nun in der Verantwortung, die Wogen zu glätten. Borgerding selbst hat die Verträge unter Klaus Allofs mitverantwortet, von denen fast keiner für die 3. Liga galt. Selbst Elias Egouli unterschrieb Ende 2025 nicht für eine Klasse tiefer, obwohl Fortuna zu dem Zeitpunkt bereits auf dem 15.

Platz der Tabelle stand. Mislintat konnte diese Personalie noch korrigieren, viele andere jedoch nicht. Das Ergebnis ist ein Schaden von über zehn Millionen Euro. Borgerding äußert sich dazu: Es sei natürlich bitter, wenn man Spieler sehe, die ihren Wert hätten, an denen man aber nicht mehr partizipieren könne.

Es sei immer wieder ein Abwägungsprozess und die Diskussion, ob man es in Kauf nehme, dass ein Spieler nicht unterschreibe, wenn er sich nicht auch für eine niedrigere Liga bekenne. Er sehe darin auch eine Chance, denn vielleicht gebe es Spieler, die man gar nicht mehr haben möchte, die auch gescheitert seien. Wirtschaftlich sei es brutal, weil der Verein unfassbar viel Geld verliere. Diese Aussagen zeigen die Zerrissenheit der Verantwortlichen.

Einerseits will man sich nicht von allen Spielern trennen, andererseits muss man wirtschaftlich handeln. Die Frage ist, ob Fortuna sich nicht auf die Fahne schreiben sollte, nur noch Spieler mit einer Abstiegsabsicherung zu verpflichten. Dass dies auch bei Top-Neuzugängen möglich ist, zeigt der Fall von Satoshi Tanaka, der für eine Million Euro Ablöse wechseln kann und nicht zum Nulltarif geht. Wenn Spieler für eine niedrigere Liga unterschreiben, ist das auch ein Zeichen von Identifikation mit dem Verein.

Genau das will Fortuna doch fördern. Arabi gibt ein Teilversprechen, dass man in Zukunft mehr Sorgfalt walten lassen müsse. Er betont, dass die Situation komplexer sei, und man differenzieren müsse, ob für einen Spieler eine Ablöse gezahlt wurde oder nicht. In den Sphären, in denen sich Fortuna bewegt, sollte man tunlichst vermeiden, dass ein Spieler im Falle des Abstiegs ablösefrei ist, wenn man vorher eine Ablöse bezahlt hat.

Doch nach dem, was passiert ist, ist das zu wenig. Fortuna hat auf die härteste Art zu spüren bekommen, was geschieht, wenn Spieler nicht zu 100 Prozent hinter dem Verein stehen und problemlos weiterziehen können, wenn es schlecht läuft. Der Verein ist der Einzige, der darunter leidet. Konsequenzen für den Spieler gibt es keine.

Mislintat hat Fehler gemacht, aber in diesem Thema hat er den einzig richtigen Weg vorgegeben. Vielleicht sollten die aktuellen Verantwortlichen ihre Haltung noch einmal überdenken. Fortuna Düsseldorf hat in der Vergangenheit oft mit finanziellen Problemen zu kämpfen gehabt. Der Abstieg in die 3.

Liga ist ein neuer Tiefpunkt. Die Vertragssituation ist katastrophal: Viele Spieler haben keine Klausel für den Fall des Abstiegs. Dazu gehören auch Leistungsträger, die nun ablösefrei den Verein verlassen können. Der Verein muss nun versuchen, mit begrenzten Mitteln eine konkurrenzfähige Mannschaft für die 3.

Liga aufzustellen. Die Verantwortlichen sind gefordert, klare Richtlinien zu entwickeln. Die Aussagen von Borgerding und Arabi zeigen jedoch, dass es an einer einheitlichen Linie mangelt. Während Borgerding die Chancen betont, die in der Situation stecken, gibt es von Arabi nur vage Versprechen.

Die Fans fordern mehr Konsequenz und eine klare Vertragspolitik. Fortuna muss aus den Fehlern der Vergangenheit lernen, um nicht erneut in eine solche Schieflage zu geraten. Die Zukunft des Vereins hängt davon ab, ob die Verantwortlichen die richtigen Schlüsse ziehen





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