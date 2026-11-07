Fortuna Düsseldorf: Vier Ausfälle vor Spiel gegen Ingolstadt

Der FC Fortuna Düsseldorf muss vor dem Drittligaspiel in Ingolstadt auf vier Spieler verzichten. Trainer Jens Langeneke sieht den Kader trotzdem als stark genug an, um die Sperren und Verletzungen zu kompensieren.

Der FC Fortuna Düsseldorf steht kurz vor dem Drittligaspiel in Ingolstadt am Samstag um 14 Uhr vor einer deutlichen Personalie. Trainer Jens Langeneke muss ohne vier Akteure antreten, wobei die Abwesenheit von Super-Talent Anas Slimani besonders überrascht. Die Partie wird im Rahmen der Übertragungen von MagentaSport gesendet.

Slimani und Paulina fallen durch Verletzung aus

Anas Slimani (19) sollte eigentlich wieder zur Verfügung stehen, da er nach seiner Torpremiere im ersten Spiel unter dem neuen Trainer Alexander Ende beim 1:1 in Rostock trainieren sollte. Doch eine Fußprellung hält ihn bereits seit dem 0:0 gegen Meppen fern. Langeneke betont, man müsse dem Spieler Zeit geben, damit sich die Schmerzen beruhigen.

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Zu den Verletzten zählt auch Jordi Paulina (22). Der junge Nationalstürmer aus Curacao mit niederländischen Wurzeln war nach muskulären Problemen in das Training zurückgekehrt, verletzte sich jedoch am Knie erneut. Sein erster Einsatz unter Jens Langeneke bleibt aktuell völlig offen.

Sperren und alte Blessuren reduzieren die Option

Weitere Ausfälle ergeben sich aus Sperren und vergangenen Verletzungen. Felix Meiser (19) fällt aufgrund einer im August erlittenen Meniskusverletzung aus und wird erst im neuen Jahr zurückkehren. Auch Andreas Müller (26) steht aufgrund einer Gelb-Roten Karte nicht zur Verfügung.

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Langeneke reagiert mit Gelassenheit auf die Lage. Er verwies darauf, dass Fortuna über einen großen Kader verfüge. Im Mittelfeld seien viele Akteure vorhanden, die die Sperren und Ausfälle auffangen könnten, ohne die Spielweise grundlegend zu ändern.

Trainer plant taktische Umstellung auf Doppelspitze

Jens Langeneke (49) nennt Philipp Förster (31) und Yassine Bouchama (29) als direkte Ersatzmänner für Andreas Müller. Doch er deutet auch eine andere Variante an. Eine Aufstellung mit einer Doppelspitze aus Fabian Schleusener (35) und Eric Hottmann (26) wäre möglich, wenn dafür nur ein Sechser auf dem Platz stünde.

Diese Option stellt Ingolstadt-Trainer Achim Beierlorzer (58) vor ein Rätsel. Er muss sich überlegen, wie sich Fortuna Düsseldorf aufstellt, um die vier Ausfälle zu kompensieren. Die Sperre von Müller könnte als Chance dienen, den Gegner zu verwirren.

Pokalduell in Duisburg als nächstes Highlight

Nach dem Spiel in Oberbayern muss Fortuna Düsseldorf am 18. November um 20 Uhr in der Arena gegen Duisburg antreten. Es handelt sich um ein brisantes Nachbarschaftsduell im Viertelfinale des Niederrheinpokals. Eine Rückkehr von Slimani wäre für diesen Termin von großer Bedeutung für den Klub.