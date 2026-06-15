Fortuna Düsseldorf: Zickzackkurs im Tor - Lotka vor entscheidender Woche

Nach dem enttäuschenden Abschied von Florian Kastenmeier steht bei Fortuna Düsseldorf die Zukunft von Marcel Lotka im Fokus. Der Verein muss Versprechen einhalten und schnell Klarheit schaffen, ob Lotka zur Nummer eins aufsteigt oder ein neuer Torhüter kommt.

Wochenlang hatte Fortuna Düsseldorf alles unternommen, um Florian Kastenmeier (28) von einer gemeinsamen Zukunft in der 3. Liga zu überzeugen - letztendlich ist der Verein jedoch an diesem Vorhaben gescheitert.

Ein Absteiger aus Düsseldorf könnte dennoch in der kommenden Saison im Tor stehen, denn parallel dazu bemühte sich der Klub intensiv um Marcel Lotka (24), wie die Rheinische Post berichtete. Sportgeschäftsführer Samir Arabi (47) und Trainer Alexander Ende (46) hätten Lotka gerne als neue Nummer eins. Seine erste Saison bei Fortuna wurde für den Torhüter nicht bloß wegen des Abstiegs zur großen Enttäuschung.

Das ehemalige Transferduo Klaus Allofs (69) und Christian Weber (42) hatte Lotka bei seiner ablösefreien Verpflichtung im letzten Sommer regelmäßige Einsätze zugesichert, weshalb er sich trotz anderer Angebote für den Wechsel von der BVB-Zweitmannschaft nach Düsseldorf entschied. Doch der Ersatzkeeper blieb meist auf der Bank, obwohl er bei seinen wenigen Auftritten gegen Nürnberg (1:0) und in Braunschweig (0:1) herausragende Leistungen zeigte. BILD-Informationen zufolge ist das Vertrauen der Lotka-Seite in Fortuna stark erschüttert.

Die nicht eingehaltenen Zusagen sind ein zentrales Problemthema in den laufenden Gesprächen. Arabi und Ende müssen immer wieder beteuern, dass sie auf Lotka setzen, und betonen, dass sie nicht für die fehlenden Spielanteile verantwortlich seien. Nach der langen Hängepartie um Kastenmeier muss nun schnell Klarheit über Lotka geschaffen werden: Noch in dieser Woche soll entschieden werden, ob er bleibt und zur Nummer eins aufsteigt oder ob ein anderer Torhüter verpflichtet wird.

Arabi führt auch Gespräche mitalternativen Kandidaten und hat diese Offenheit gegenüber Lotka kommuniziert. Damit liegt der Ball beim Torhüter, der die Chance hat, ein zentrales Gesicht des Fortuna-Neustarts zu werden





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