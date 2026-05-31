Der Vorstandsvorsitzende Alexander Jobst spricht von Entlassungen von fast 60 Prozent der Belegschaft. Viele betroffene Mitarbeiter wollen rechtlich dagegen vorgehen, der Klub hat eine Anwaltskanzlei eingeschaltet. Die Personalkosten sollen von 7 auf 3 Millionen Euro gesenkt werden.

Die Geschäftsstelle von Fortuna hat zahlreiche Arbeitsplätze gekostet. Vorstandsvorsitzender Alexander Jobst (52) spricht selbst von fast 60 Prozent der Belegschaft, die betroffen sind. Jobst, der künftig auf einen großen Teil seines bisherigen Gehalts verzichten wird und von sich aus angeboten hat, den Verein wieder mit aus dem Dreck zu ziehen, zeigte sich sichtlich betroffen von den Entlassungen .

Seine Worte: Es tut mir und uns vom Herzen leid, dass wir diesen Schnitt machen müssen, um den Verein zu erhalten. Ganze Abteilungen wurden aufgelöst. BILD weiß: Viele der betroffenen Mitarbeiter wollen das nicht einfach akzeptieren und werden gerichtlich dagegen vorgehen. Auf Fortuna rollt eine Klagewelle zu.

Der Klub hat eine Anwaltskanzlei eingeschaltet, die alles abwickeln soll. Einer der gekündigten Ex-Fortunen, der lange Jahre für den Verein gearbeitet hat und zutiefst erschüttert ist, sagte: Das kann ich so nicht hinnehmen. Bei vielen geht es wohl gar nicht mehr darum, weiter für Fortuna zu arbeiten, sondern wenigstens eine Abfindung zu bekommen.

Jobst erklärte bereits bei der Vorstellung des neuen Managers Samir Arabi (47) das Vorgehen so: Diesen Prozess müssen wir vornehmen, und zu seiner Umsetzung ist der Verein sogar verpflichtet. Denn die Personalkosten müssen von 7 auf 3 Millionen Euro gesenkt werden. Der Boss richtete sich an die Betroffenen mit den Worten: All diejenigen können nichts für den Abstieg. Im Gegenteil, sie haben alles dafür getan, ihn zu verhindern.

Bei denen auf dem Rasen war man sich da nicht immer so sicher. Die Entlassungen sind Teil eines umfassenden Restrukturierungsplans, der nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga notwendig geworden ist. Der Verein steht unter enormem finanziellem Druck und muss Kosten senken, um wieder konkurrenzfähig zu sein.

Die Entscheidung, so many Mitarbeiter zu entlassen, ist jedoch höchst umstritten und hat für viel Unmut unter den Beschäftigten und in der Fanszene gesorgt. Die Anwaltskanzlei wird nun alle Kündigungen und möglichen Klagen bearbeiten. Es bleibt abzuwarten, ob die gerichtlichen Auseinandersetzungen den Verein zusätzlich belasten werden. Jobst und Arabi betonen, dass diese Maßnahmen unumgänglich seien, um die Zukunft des Klubs zu sichern.

Die ehemaligen Mitarbeiter fühlen sich im Stich gelassen und fordern zumindest faire Abfindungen. Die Stimmung im Verein ist angespannt und viele befürchten, dass diese internen Konflikte auch die sportliche Entwicklung beeinträchtigen könnten. Der Klub muss nun sowohl auf rechtlicher als auch auf kommunikativer Ebene schwere Geschütze auffahren, um die Krise zu bewältigen. Die Fans hoffen, dass die sportliche Abteilung um den neuen Manager bald positive Signale senden kann, um die Stimmung wieder zu verbessern.

Die Zukunft von Fortuna hängt stark von der erfolgreichen Umsetzung des Sparkurses und der sportlichen Konsolidierung ab. Es wird eine große Herausforderung, das Vertrauen der Mitarbeiter und der Anhänger zurückzugewinnen. In den nächsten Wochen und Monaten wird sich zeigen, ob dieser harte Kurs die gewünschten Ergebnisse bringt oder ob der Klub noch tiefer in die Krise rutscht. Die Entlassungen sind ein trauriger Meilenstein in der Geschichte des Vereins und haben zu viel Leid geführt.

Viele fragen sich, ob es nicht alternative Wege gegeben hätte, um die Kosten zu senken. Der Klub verteidigt die Maßnahmen als alternativlos. Der Vorstandsvorsitzende hat mit seinem Gehaltsverzicht ein Zeichen gesetzt, aber das kann die Betroffenen kaum trösten. Die juristischen Auseinandersetzungen könnten sich über Jahre ziehen und den Verein finanziell zusätzlich belasten.

Die Stimmung unter den verbliebenen Mitarbeitern ist gedrückt, viele fürchten um ihre Arbeitsplätze. Der Verein muss nun schnellstmöglich Stabilität zurückgewinnen und eine positive Perspektive aufzeigen





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