Fortuna-Entlassungen: 67 Mitarbeiter der Geschäftsstelle gehen los, Oliver Fink beendet Karriere

Fortuna hat 67 Mitarbeiter der Geschäftsstelle entlassen, nachdem sie in der 3. Liga abgestiegen war. Oliver Fink, ein ehemaliger Kapitän und langjährige Mitarbeiter, beendet seine Karriere. Die Entlassungen sind betriebsbedingt und werden in wenigen Tagen vollzogen.

Es ist unerträglich, eine menschliche Tragödie. Viele leiden, weil wenige versagt haben. Sie konnten in ihrem Job die Besten sein – und sind ihn trotzdem jetzt los...bisher traurige Theorie war, ist nun die ganz bittere Wahrheit.

Nach BILD-Informationen hat der Klub am Mittwoch, zehn Tage nach dem Abstieg aus der 3. Liga, 67 Mitarbeiter der Geschäftsstelle über ihre Entlassung informiert. Der Verein musste dabei nach arbeitsrechtlichen und gesetzlichen Kriterien vorgehen. In wenigen Tagen werden sie freigestellt, weil die Personalkosten nach dem Absturz von sieben auf drei Millionen Euro runtermüssen.

Unter den Entlassenen sind Mütter und Väter, Personen, die gerade ein Haus gebaut haben, junge Menschen am Anfang ihrer beruflichen Laufbahn, Personen, die seit Jahrzehnten im Klub sind. Angestellte, aber auch Führungspersonal, weil einige Abteilungen komplett aufgelöst werden. Sie werden alle betriebsbedingt gekündigt und bekommen keine Abfindung. Eine Katastrophe für so viele, die für den Verein wirklich alles gegeben haben.

Für diese Menschen geht es um die Existenz, darum, ihre Familien zu ernähren – während es für die Spieler und Verantwortlichen, die das verbockt haben, weitergeht. Ob bei Fortuna oder woanders – diejenigen, die die Verantwortung für diese Entlassungswelle tragen, leiden auch. Sie werden sich aber keine Gedanken darüber machen müssen, ob sie sich noch ihre Wohnung bzw. ihr Haus leisten können oder wie sie ihre Rechnungen bezahlen.

Die Reaktionen sind komplett verständlich: Wut, Entsetzen, Tränen oder Hass auf den Fußball, weil Angestellte so sehr von den Leistungen der Spieler auf dem Platz abhängig sind. Und weil die nicht lieferten, trifft es auch eine absolute Klub-Legende. Nach BILD-Informationen wurde auch Oliver Fink (43) mitgeteilt, dass seine Zeit bei Fortuna endet. Von 2009 bis 2022 kickte der Ex-Kapitän für den Klub, seit dem Karriereende arbeitet er auf der Geschäftsstelle.

Über seine Tätigkeiten sagte Fink mal: „Ich bin dem Marketing unterstellt, übe Botschafter-Tätigkeiten aus. Ich kümmere mich um soziale Projekte, Kulturveranstaltungen und bei Heimspielen um Sponsoren. Ich mache wirklich schöne Sachen, die ich mir selbst einteilen kann und auf die ich mich freue.

“ Nicht nur bei Fink, der auch für das Nachwuchsleistungszentrum tätig war, ist aus Freude Trauer geworden. Aber wie konnte es so weit kommen? Fortuna hat sich in den Jahren vor der Desaster-Saison voll auf den Aufstieg fokussiert und sich entsprechend auch abseits des Platzes aufgestellt. Spielertransfers wurden nach diesem Ziel ausgerichtet, aber auch die Geschäftsstelle so verstärkt, dass Düsseldorf sofort bundesligareif wäre.

Die Realität ist nun aber die 3. Liga, in der alleine die TV-Gelder um rund 90 Prozent einbrechen. Was außerdem fatal ist: Weil Klaus Allofs (69) und Christian Weber (42) kaum Verträge für die 3. Liga abgeschlossen haben, sind aus vielen Millionen Euro an Transferwerten null Euro an Ablösen geworden.

Auch deswegen rechnete Sven Mislintat (53) vor seinem Aus mit Allofs ab, der Ex-Manager war kurz nach dem Abstieg noch bei der Versammlung der Mitarbeiter dabei, als die Entlassungswelle angekündigt wurde, auch er wurde emotional. Weil ihm die Chance genommen wurde, mit Spielerverkäufen Kohle zu machen, um immerhin einen Teil der Geschäftsstellen-Mitarbeiter zu retten. Deswegen mussten vor allem die Vorstände Alexander Jobst (52), der Klub-Boss bleibt, und Arnd Hovemann (52), am Mittwoch die schlimmen Nachrichten überbringen.

Auf BILD-Anfrage teilt der Verein mit: „Die betriebsbedingten Kündigungen waren für uns als Verein nach dem Abstieg unausweichlich. Das ist brutal und tut extrem weh. Dass es auch lang verdiente Kolleginnen und Kollegen trifft, die alle Fortuna im Herzen tragen, macht es umso schwerer.





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