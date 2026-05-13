Fortuna im Euro-Amerikaner: New England Patriots vs. Detroit Lions in Deutschland

Nach dem langen Taraß, hat die NFL bekannt gegeben, wer gegen die Detroit Lions in Deutschland spielen wird. Es wird ein Duell zwischen den New England Patriots und den Detroit Lions geben. Die Partie findet am 15. November in München statt.

Nach wochenlangem Zögern steht jetzt fest, wer gegen die Detroit Lions in Deutschland spielen wird. Wie die NFL am Mittwoch verkündet hat, sehen die deutschen Fans ein Duell gegen die New England Patriots!

Die Partie findet am 15. November in München statt. Dieses Jahr ist es bereits die zweite Partie hierzulande. 2023 spielten die Patriots in Frankfurt gegen die Indianapolis Colts, verloren dort jedoch 6:10. Nun gibt es den neuen Anlauf, um den ersten Sieg in Deutschland einzufahren.

Eine wirklich spannende Partie. Die Patriots wollen ihre Erfolgssaison wiederholen, die Lions um den Deutsch-Amerikaner Amon-Ra St. Brown sind dagegen auf Wiedergutmachung aus. Sie hatten in der vergangenen Saison die Playoffs verpasst. St. Brown zählt seit Jahren zu den besten Spielern auf seiner Position.

In der abgelaufenen Saison fing er 117 Pässe für 1401 Yards und erzielte 11 Touchdowns. Neben den Patriots hatten auch die New York Giants großes Interesse an dem Deutschland-Spiel. Wie das Team aus New England haben die Giants ebenfalls die Marketingrechte für den deutschen Raum.

Außerdem besitzen die Rechte die Atlanta Falcons, Indianapolis Colts, Carolina Panthers, Green Bay Packers, Tampa Bay Buccaneers, Seattle Seahawks, Kansas City Chiefs und Pittsburgh Steelers





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