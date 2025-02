Fortuna Köln siegt klar gegen Borussia Mönchengladbach U23

Die SC Fortuna Köln hat am Samstag in Mönchengladbach die Borussia Mönchengladbach U23 mit 3:0 besiegt. Marvin Mika und Stipe Batarilo-Cerdic sorgten für die Tore der Kölner.

Die SC Fortuna Köln hat am Samstag, den 15. Februar 2025, um 14:00 Uhr in Mönchengladbach die Borussia Mönchengladbach U23 mit 3:0 in der Regionalliga West besiegt. Das Spiel verlief zunächst torlos in der ersten Halbzeit, doch nach dem Seitenwechsel dominierte die Fortuna Köln den Spielverlauf. Marvin Mika erzielte in der 51. Minute das erste Tor für die Kölner. Nur wenige Minuten später erhöhte Stipe Batarilo-Cerdic auf 2:0 per Strafstoß (61.).

Die Borussia Mönchengladbach U23 verlor in dieser Phase zwei Spieler durch Gelb-Karten. Batarilo-Cerdic traf in der 87. Minute erneut per Strafstoß und machte den Sieg der Fortuna Köln mit 3:0 perfekt. In der 93. Minute sah die SC Fortuna Köln noch eine weitere Gelbe Karte, aber die Partie war längst entschieden.





Regionalliga West Borussia Mönchengladbach U23 SC Fortuna Köln Marvin Mika Stipe Batarilo-Cerdic

