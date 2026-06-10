Fortuna Mining: Vom Silberproduzenten zum goldfokussierten Edelmetallproduzenten mit starkem Wachstum

Fortuna Mining entwickelt sich konsequent zum goldfokussierten Edelmetallproduzenten. Das Unternehmen betreibt Minen in Argentinien, Côte d'Ivoire und Peru, verfügt über ein fortgeschrittenes Projekt im Senegal und erzielte im ersten Quartal 2026 Rekord-Cashflows. Die Expansion steht im Fokus.

Fortuna Mining Corp. hat sich in den vergangenen Jahren von einem reinen Silberproduzenten zu einem international aufgestellten, goldfokussierten Edelmetallproduzenten entwickelt. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Vancouver, Kanada, betreibt derzeit drei Minen: Séguéla in Côte d'Ivoire, Lindero in Argentinien und Caylloma in Peru.

Hinzu kommt das fortgeschrittene Entwicklungsprojekt Diamba Sud im Senegal, das sich innerhalb des bekannten Kéniéba-Kédougou-Goldgebiets befindet, einer bedeutenden goldführenden Region Westafrikas. Diese geologische Provinz erstreckt sich über Ost-Senegal und West-Mali und beherbergt mehrere bedeutende Goldlagerstätten, darunter die Sabodala-Massawa-Goldmine von Endeavour Mining. Für Anleger ist Diamba Sud vor allem aufgrund seiner abgegrenzten Goldressourcen interessant. Nach Unternehmensangaben weist das Projekt per Januar 2026 rund 1,254 Millionen Unzen Gold in der Kategorie 'Indicated' sowie rund 77.000 Unzen Gold in der Kategorie 'Inferred' aus.

Fortuna Mining sieht in Diamba Sud einen potenziell wichtigen künftigen Produktionsbaustein. Eine endgültige Bauentscheidung steht jedoch noch aus und hängt von Faktoren wie der Machbarkeitsstudie, Genehmigungen, Finanzierung, Baukosten, Rohstoffpreisen und operativer Umsetzung ab. Der zentrale Wachstumsmotor des Konzerns ist die Séguéla-Goldmine an der Elfenbeinküste. Sie entwickelte sich seit Produktionsbeginn schnell zu einem wichtigen Gewinn- und Cashflow-Bringer.

Für das Jahr 2026 erwartet Fortuna dort eine Goldproduktion von etwa 160.000 bis 170.000 Unzen. Gleichzeitig arbeitet man an der Erweiterung der Verarbeitungsanlage. Nach Unternehmensangaben könnte Séguéla dadurch mittelfristig auf eine jährliche Goldproduktion von mehr als 200.000 Unzen ausgerichtet werden. Besonders im Fokus steht die Sunbird-Lagerstätte, deren Ressourcen- und Reservenbasis zuletzt deutlich ausgeweitet wurde.

Auch Lindero in Argentinien ist eine zentrale Mine. Für 2026 prognostiziert Fortuna Mining dort eine Produktion zwischen 92.000 und 102.000 Unzen Gold. Lindero arbeitet mit einem Heap-Leach-Verfahren, bei dem Gold mittels Auslaugung aus dem Gestein gewonnen wird. Die Mine spielt eine wichtige Rolle für den Cashflow des Unternehmens, obwohl Kosten und steuerliche Rahmenbedingungen in Argentinien ein wichtiger Risikofaktor bleiben.

Caylloma in Peru ist im Silberbereich relevant. Diese Untertagemine produziert neben Silber auch Blei und Zink. Für 2026 erwartet Fortuna Mining dort rund 0,8 bis 1,0 Millionen Unzen Silber sowie zusätzliche Mengen an Blei und Zink. Obwohl Silber heute nicht mehr das Hauptgeschäft darstellt, sorgt Caylloma weiterhin für Diversifikation innerhalb des Portfolios.

Das erste Quartal 2026 verlief für Fortuna Mining operativ und finanziell stark. Das Unternehmen erzielte einen Rekord-Cashflow, der durch die hohen Goldpreise und die effiziente Produktion begünstigt wurde. Die Expansionspläne in Westafrika, insbesondere die mögliche Entwicklung von Diamba Sud, könnten das Wachstum weiter beschleunigen. Die Machbarkeitsstudie für Diamba Sud könnte gegen Ende des zweiten Quartals 2026 abgeschlossen werden, woraufhin eine endgültige Bauentscheidung folgen könnte.

Bei positiver Entscheidung würde Fortuna einen Bau ab dem vierten Quartal 2026 und einen ersten Goldguss im zweiten Quartal 2028 anstreben. Die robusten Projektkennzahlen aus der vorläufigen Wirtschaftlichkeitsbewertung vom Oktober 2025 zeigen einen Nachsteuer-NPV5 von 563 Millionen US-Dollar und eine Nachsteuer-IRR von 72 Prozent, basierend auf einem Goldpreis von 2.750 US-Dollar je Unze. Diese Zahlen unterstreichen das Potenzial des Projekts, auch wenn Risiken wie Genehmigungen, Baukosten und Rohstoffpreisschwankungen bestehen bleiben.

Fortuna Mining positioniert sich somit als ein aufstrebender Goldproduzent mit einer vielversprechenden Zukunft in Westafrika und Südamerika





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