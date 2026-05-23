Fortuna's Comeback: Clear Criticism for Club's Descent, Future Uncertain

Norbert Meier, the long-time Fortuna coach, describes his club's dramatic journey from Bundesliga to third tier within a span of 17 years amidst uncertain times following relegation. He, along with Fortuna's CEO, Endi Mislintat, are tasked with rebuilding a new squad, with 15 fresh players expected to join the club. However, the task does not come without challenges as 17 years ago, Fortuna faced its own downfall after reaching the Bundesliga.

Geschichte geschrieben. Norbert Meier (67) führte den Klub 2009 zurück aus der Drittklassigkeit auf die große Fußball-Bühne. 17 Jahre später ist der Klub genau da wieder gelandet.

Das geht Meier, der vor den Toren der Stadt am Niederrhein lebt, nahe: "Der Abstieg hat mich sehr getroffen. Ich hänge noch immer an Fortuna.

". Die er im Januar 2008 übernahm, fünfeinhalb Jahre trainierte und bis in die Bundesliga führte. Zehn Jahre hatte der Klub alleine dafür gebraucht, wieder in die Meier: "Das wird kein Selbstläufer!

". Auch jetzt ist durchaus zu befürchten, dass eine schnelle Rückkehr zumindest nicht einfach wird. Meier: "Das wird kein Selbstläufer. Aber unter dem Strich hat sich das Fortuna selbst zuzuschreiben.

". Der Ex-Trainer zählt auf: "Jetzt warten in derKlubs wie Duisburg, Rostock, 1860, die beiden Kölner Klubs oder Mannheim. Und die wollen alle aufsteigen ...

" Fortuna setzt dabei weiter auf Alexander Ende (46) als Trainer, der vier Wochen vor seiner Verpflichtung in Münster entlassen wurde. Am Ende stiegen beide Klubs ab. Kann das gutgehen, mit einem Trainer weiterzumachen, der abgestiegen ist? Meier: "Es ist eine Frage der Glaubwürdigkeit.

Als er geholt wurde, war klar gesagt worden, dass er auch für die 3. Liga kommt, falls man absteigt.

". Aber Meier weiß nur zu gut aus eigener Erfahrung: "Du brauchst Siege, Erfolg ist durch nichts zu ersetzen.

" Er weiß zu genau, wovon er redet: 2014 kam er im Februar nach Bielefeld und konnte den Abstieg in die 3. Liga nicht mehr verhindern. Er machte weiter: "Der Start war holprig, da wurde schon gemurrt.

" Aber der Klub behielten die Nerven, die in Düsseldorf oft blank liegen. Meier: "Am Ende der Hinrunde waren wir Herbstmeister ...

" Und Meier wurde von den Fans gefeiert und stieg ein paar Monate später auf. Vor Fortuna liegt nicht nur in den Augen von Meier viel Arbeit: "Erst mal müssen Ende und Manager Sven Mislintat eine neue Mannschaft zusammenstellen. Da werden dann 15 neue Spieler kommen. Das werden aber keine wie Tzolis oder Tanaka sein.

". Der Klub muss sich sammeln. Meier: "Naturlchlich muss das interne Ziel sein, so schnell wie möglich wieder hochzukommen. Nur man sollte nicht darüber nach außen reden.

". Wie 2012 und 2018, als die gesamte Saison bei allen Verantwortlichen im Klub das Wort "Aufstieg" tabu war. Vor der abgelaufenen Spielzeit war er von der Fortuna-Führung als offizielles Ziel ausgegeben worden. Raus kam der brutale Absturz ...

Meier: "Der Abstieg jetzt hat weitreichende Konsequenzen, alleine wenn ich an die Fortuna-Mitarbeiter denke, die jetzt ihre Jobs verlieren.

". Mit einem Augenzwinkern sieht Meier nur einen kleinen Vorteil in dieser Situation: "Es wird wieder einfacher, mit den Enkeln Spiele in der Arena zu besuchen. Weil es nicht mehr so voll und laut sein wird. Da brauchen sie dann keinen Gehörschutz mehr ...

" Den hätte er den beiden sicher gerne auch weiterhin angelegen würde ..





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