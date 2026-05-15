Forza Horizon 6, die neue Rennspiel-Serie im Japan-Setting

Microsofts Arcade-Rennspielserie Forza Horizon 6 taucht mit seinem japanischen Setting imPRESSESPICHT ein. Die Titelschöpfer versuchten, die von Fans der Serie seit Jahren geäußerten Wünsche berücksichtigen und die Formel des Vorgängers minimal ändern.

Zum Release fährt das neue Forza mit Japan-Setting international reihenweise Traumwertungen ein. Forza Horizon 6 fährt mit seinem Japan-Setting im Pressespiegel reihenweise Traumwertungen ein - auf Steam gibt's aber auch Kritik für den holprigen Advanced-Access-Start. wagt sich Microsofts Arcade-Rennspielserie erstmals nach Japan vor; ein Setting, das von Fans der Reihe seit Jahren immer wieder mit Nachdruck gefordert wurde.

Wenige Tage vor dem offiziellen Release am 19. Mai sind jetzt die ersten internationalen Pressewertungen aufgeschlagen, die zeigen, dass der Japan-Ausflug den Entwicklern beim Studio Playground Games zwar verändern die Entwickler an der zugrundeliegenden Horizon-Formel gegenüber den vorherigen Serienteilen im Grunde kaum etwas.

Allerdings spendieren sie dem Spiel die bislang beste und abwechslungsreichste Open World der Serie. Unser Tester Dimi kommt deswegen zu dem Schluss, Forza Horizon 6 sei ein verdammtes Meisterwerk. Die atemberaubenden, an Banksy erinnernden Landschaften Japans in Forza Horizon 6 sind einfach umwerfend, und dank der Verbesserungen am Progressionssystem hat sich der Titel erneut an die Spitze des Rennspiel-Genres gesetzt





GameStar_de / 🏆 118. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Forza Horizon 6 Japan-Setting Rpg-Gamingseries Sushi Mitamas Tabs

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Forza Horizon 6 liefert genau das, was der Serie lange gefehlt hatIm Test zu Forza Horizon 6 verraten wir euch, warum es das beste Spiel der gesamten Reihe ist.

Read more »

Forza Horizon 6: Fundorte aller 9 Schatzautos in JapanWir zeigen euch die Fundorte aller neun Schatzautos in Forza Horizon 6. So bekommt ihr einen Ford GT, Mitsubishi Evo oder einen Nissan Safari Turbo.

Read more »

Forza Horizon 6: 140.000 Leute haben 120 Euro gezahlt, um früher durch Japan zu brettern140.000 Spieler haben 120 Euro für Forza Horizon 6 ausgegeben, dabei kommt der Titel gar nicht so gut bei ihnen an.

Read more »

Forza Horizon 6: Autos verkaufen und Credits verdienenSo könnt ihr Autos in Forza Horizon 6 verkaufen und ein paar Credits dazuverdienen.

Read more »