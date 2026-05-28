Forza Horizon 6: KI-Superschurke Bowie Knife99 treibt Spieler in den Wahnsinn

Ein Drivatar namens Bowie Knife99 terrorisiert die Spieler von Forza Horizon 6 mit aggressivem Fahrstil. Das Meme verbreitet sich so sehr, dass selbst Entwickler anderer Spiele davon Wind bekommen haben. Doch wer steckt hinter dem Profil?

In Forza Horizon 6 hat sich ein KI-Fahrer zu einem wahren Superschurken entwickelt, der die Community in Atem hält. Der Drivatar mit dem Namen Bowie Knife99 fährt nicht nur extrem aggressiv, sondern landet auch schon mal auf dem Dach anderer Autos.

Dabei ist er ein sogenannter Drivatar, also eine KI, die auf Basis echter Spielerdaten agiert. Eigentlich sollen diese Gegner Solo-Rennen lebendiger machen, doch Bowie Knife99 hat diese Aufgabe etwas zu wörtlich genommen und fährt, als hätte er Lack gesoffen. Die Spieler berichten in Foren und auf Social Media von ihren Begegnungen mit dem hartnäckigen Widersacher. Ein Spieler schreibt, dass Bowie Knife99 ständig seine Rennen anführe.

Zunächst dachte er, es sei vielleicht jemand aus seiner Freundesliste. Doch dann sah er denselben Namen auch in YouTube-Videos anderer Spieler. Ab da war klar: Der Typ geht nicht nur einem einzelnen Spieler auf die Nerven. Bowie jagt Spieler gnadenlos durch Wälder, crasht teilweise aus heiterem Himmel auf ihre Autos und entpuppt sich allgemein als extrem hartnäckiger Gegner, der nur schwer zu schlagen ist.

Als Reaktion auf diese fortwährenden Schikanen hat ein Teil der Spielerschaft beschlossen, zurückzuschlagen - und dabei ist wirklich jedes Mittel recht. Spieler drücken ihn in Leitplanken, schieben ihn von der Straße oder nehmen in Kauf, selbst Zeit zu verlieren, solange der Unruhestifter ebenfalls leidet. Einige Fans sind mittlerweile sogar dazu übergegangen, so viele Freundinnen und Freunde wie möglich in ihre Online-Sitzungen einzuladen.

Denn je mehr echte Menschen auf der Strecke unterwegs sind, desto geringer ist die Gefahr, dass die Lobby mit dem verhassten Drivatar aufgefüllt wird - so zumindest die Theorie. Das Meme schlägt inzwischen so hohe Wellen, dass sich nicht nur Forza-Fans, sondern sogar die Entwickler anderer Spiele vor Bowie fürchten. Wer oder was genau hinter dem Profil steckt, bleibt indes ein Mysterium. Das Xbox-Profil von Bowie Knife99 ist auf privat gestellt, weshalb die Identität verborgen bleibt.

Ein Entwickler von Playground Games ist es zumindest nicht, da diese ein spezielles Icon hinter ihrem Namen tragen. Aber womöglich ein besonders aggressiver Beta-Tester? Belegen lässt sich das im Moment nicht. Bis dahin bleibt Bowie Knife99 einfach weiter der Fahrer, bei dem viele Forza-Spieler schon beim Namen denken: Och nee, nicht der schon wieder.

Die Community hofft derweil, dass Playground Games das Problem vielleicht mit einem Update in den Griff bekommt, aber bis dahin heißt es: Augen auf im Straßenverkehr und immer bereit für den nächsten Angriff von Bowie Knife99. Die Geschichte zeigt, wie aus einem simplen KI-Gegner ein virales Phänomen werden kann, das die gesamte Gaming-Welt beschäftigt. Obwohl Forza Horizon 6 ein Rennspiel ist, hat Bowie Knife99 eine eigene Dynamik entwickelt, die weit über das Spiel hinausreicht.

Es bleibt spannend, ob der Superschurke weiterhin die Rennen dominiert oder ob die Spieler einen Weg finden, ihn zu besiegen. Eines ist sicher: Bowie Knife99 hat sich einen festen Platz in den Memes der Gaming-Community gesichert





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