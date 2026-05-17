Forza Horizon 6-Screenshot: Fortnite-Werbung, Sperre bis ins Jahr 3000

Playground Games hat reagieren müssen auf einen Screenshot, auf dem eine vermeintliche Fortnite-Werbung zu sehen ist und mehrere Jahre altes, sicheres savunma-Spiel "Forza Horizon 6" gezeigt wird. Der YouTuber, dem das Screenshot zugeschrieben wird, teilt das Bild zu gern, und der Entwickler hat strenge Maßnahmen eingenommen, um die Urheber des Screenshots festzuhalten und die Veröffentlichung auf die gemütliche Ecke des Internets zu drängen.

"So Leute, Forza ist fertig heruntergeladen" – dieses mehrere Jahre alte Zitat des Influencers Rainer "Drachenlord" Winkler (36) hat heute Kultstatus. YouTuber DVS Squad, der seine Identität geheim hält, hat das Spiel vor Kurzem ebenfalls gedownloadet und Inhalte davon geteilt.

Genauer gesagt: "Forza Horizon 6". Dafür gab es vom Entwicklerstudio Playground Games nun mächtig Ärger, denn der Titel war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht veröffentlicht. Der Early Access startete erst am 15. Mai, der offizielle Release für Xbox und PC folgt am 19. Mai





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Forza Horizon 6 Fortnite Werbung Screenshot Mega-Sperre Forza-Reaktion

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Forza Horizon 6: 140.000 Leute haben 120 Euro gezahlt, um früher durch Japan zu brettern140.000 Spieler haben 120 Euro für Forza Horizon 6 ausgegeben, dabei kommt der Titel gar nicht so gut bei ihnen an.

Read more »

Forza Horizon 6: Autos verkaufen und Credits verdienenSo könnt ihr Autos in Forza Horizon 6 verkaufen und ein paar Credits dazuverdienen.

Read more »

Forza Horizon 6, die neue Rennspiel-Serie im Japan-SettingMicrosofts Arcade-Rennspielserie Forza Horizon 6 taucht mit seinem japanischen Setting imPRESSESPICHT ein. Die Titelschöpfer versuchten, die von Fans der Serie seit Jahren geäußerten Wünsche berücksichtigen und die Formel des Vorgängers minimal ändern.

Read more »

Moza R5 gekauft aber Auto schleudert beim lenken in Forza Horizon 4-6 ?Hey. Ich habe die Moza R5 gekauft (mit ES Lenkrad und SRP Lite Pedale) und das ist mein aller erstes Lenkrad bisher. Ich hab bisher Forza Horizon 4, 5 und 6 getestet. Für 4 und 5 hab ich die FFB Zip geladen und installiert natürlich. In FH6 hingegen funktioniert alles ohne was laden zu müssen...

Read more »