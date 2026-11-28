Jennifer Lopez hat ihre Zwillinge an Thanksgiving wieder bei sich. Doch nicht nur die Heimkehr macht das Fest besonders.

Es war das erste Thanksgiving, seit Max und Oskar Muñiz fürs College ausgezogen sind – und dafür kamen die beiden 18-Jährigen nach Hause. Am Donnerstag feierte sie den US-Feiertag im großen Familienkreis: Mit dabei waren unter anderem ihre Mutter Guadalupe Rodríguez, ihre Schwestern Lynda und Leslie sowie ihre Nichte Lucie.

Aufteilte Jennifer ein Gruppenfoto, auf dem Oskar neben ihr und weiteren Verwandten zu sehen ist. Max ist darauf zwar nicht zu sehen, doch laut der Bildunterschrift seiner Mutter waren beide Kinder während ihrer ersten Collegepause heimgekehrt und schliefen wieder unter ihrem Dach. Zum diesjährigen Thanksgiving dachte Jennifer auch an eine alte Familientradition zurück. Früher machte sie es sich zum Fest mit ihrer Mutter und ihren Schwestern vor dem Fernseher gemütlich.

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"West Side Story" stand jedes Jahr auf dem Programm. Schon damals träumte die kleine Jennifer davon, eines Tages selbst zu singen, zu tanzen und vor der Kamera zu stehen. In diesem Jahr lief bei der Familie aber ein anderer Titel über den Bildschirm: Gemeinsam schauten sie Jennifers neuen Konzertfilm "The JLo Show: Live in Las Vegas".