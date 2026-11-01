Fourth Wing Serie Besetzung: Esther McGregor und Emilio Sakraya als Hauptdarsteller

Amazon bestätigt Besetzung für Fourth Wing Serie: Esther McGregor spielt Violet, Emilio Sakraya ist Xaden. Start 2027 auf Prime Video.

Amazon hat die Besetzung der Hauptrollen für die angestandene Verfilmung der Bestseller-Reihe " Fourth Wing" offiziell bekannt gegeben. Die 24-jährige Esther McGregor wird die Protagonistin Violet Sorrengail spielen, während der deutsche Schauspieler Emilio Sakraya die Rolle des Xaden Riorson übernimmt. Diese Besetzung markiert einen wichtigen Schritt in der Entwicklung der Fernsehserie, die auf den Romanen von Rebecca Yarros basiert und seit langem von Fans erwartet wird.

Buchvorlage und globaler Erfolg

Der Roman "Fourth Wing - Flammengeküsst" wurde im Jahr 2023 als erster Band der "Empyrean"-Reihe veröffentlicht und löste einen der größten Fantasy-Hypes der letzten Jahre aus. Durch virale Popularität auf der Plattform TikTok entwickelte sich das Buch schnell zu einem internationalen Phänomen. Inzwischen sind drei Bände der Reihe erschienen, während zwei weitere Teile geplant sind, um die Geschichte abzuschließen. Der kommerzielle Erfolg ist enorm: In weniger als zwei Jahren wurden weltweit rund 12 Millionen Exemplare verkauft. Aufgrund dieses massiven Erfolgs war eine Verfilmung nur noch eine Frage der Zeit.

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Handlung und zentrale Figuren

Die Geschichte konzentriert sich auf die 20-jährige Violet Sorrengail, die gegen ihren eigenen Willen zur Drachenreiterin ausgebildet werden muss. Am Basgiath War College, dem Ausbildungsort, ist das Überleben alles andere als selbstverständlich. Die Kadetten stehen vor tödlichen Prüfungen, gefährlichen Intrigen und der Gefahr durch mächtige Drachen. In dieser bedrohlichen Umgebung trifft Violet auf den geheimnisvollen Xaden Riorson. Eigentlich müsste er Violet hassen, da sein Vater auf Befehl von Violets Mutter wegen einer Rebellion hingerichtet wurde. Aus dieser anfänglichen Feindschaft entwickelt sich jedoch schnell eine leidenschaftliche Liebesgeschichte.

Darsteller und Produktionsdetails

Die Besetzung der Hauptrollen wurde im Oktober 2026 bekannt. Esther McGregor, die Tochter des Hollywoodstars Ewan McGregor, ist unter anderem aus anderen Serien bekannt und tritt nun in die Fußstapfen ihrer Familie. Emilio Sakraya, ein gebürtiger Berliner, übernimmt die Rolle des Xaden Riorson. Für beide Schauspieler stellt diese Produktion einen wichtigen Meilenstein in ihrer Karriere dar. Weitere Besetzungen für Nebenrollen wurden bisher noch nicht offiziell vorgestellt.

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Produktion und Veröffentlichungstermine

Die Produktion wird von etablierten Namen der Branche unterstützt. Michael B. Jordan ist mit seiner Produktionsfirma Outlier Society als ausführender Produzent beteiligt. Meredith Averil, die bereits an Serien für Netflix mitgewirkt hat, fungiert als Showrunnerin. Rebecca Yarros, die Autorin der Bücher, ist selbst als ausführende Produzentin mit an Bord und begleitet die Adaption ihrer Werke persönlich. Noch im Erscheinungsjahr sicherte sich Amazon MGM Studios die Rechte an der Reihe und gab im Mai 2026 offiziell grünes Licht für die Serie.

Ausblick auf Streaming-Start

Trotz der bestätigten Besetzung müssen Fans noch auf die Ausstrahlung warten. Amazon hat bisher weder einen offiziellen Drehbeginn noch einen konkreten Veröffentlichungstermin bekannt gegeben. Analysten und Brancheninsider gehen jedoch davon aus, dass die Serie wahrscheinlich Ende 2027 oder im Laufe des Jahres 2028 auf Prime Video gestartet wird. Die Wartezeit auf die Verfilmung dieses literarischen Erfolgs wird somit noch einige Monate andauern, bis die Drachen endgültig über die Bildschirme fliegen.