Fourth Wing Serienadaption: Cast und Startdatum bei Prime Video

Amazon MGM Studios bestätigt Besetzung der Fourth Wing Serie. Esther McGregor und Emilio Sakraya übernehmen Hauptrollen in der Fantasy-Adaption für Prime Video.

Die Fantasy-Buchreihe Fourth Wing von Rebecca Yarros hat weltweit massive Erfolge gefeiert und findet nun ihren Weg auf den Bildschirm. Amazon MGM Studios hat die Rechte an der Reihe erworben und eine offizielle Serienadaption für die Streamingplattform Prime Video in Auftrag gegeben. Die Produktion steht kurz vor dem Beginn der Dreharbeiten und hat nun die beiden Hauptdarsteller für die Rollen der Violet Sorrengail und des Xaden Riorson fest verpflichtet.

Buchreihe und Verfilmungsstatus

Der Erfolg der Buchserie basierte auf viralem Hype, insbesondere auf der Plattform TikTok, wo die Romane schnell zu einem Phänomen wurden. Der erste Band mit dem Titel Flammengeküsst wurde im Jahr 2023 veröffentlicht. In weniger als zwei Jahren verkauften sich weltweit rund zwölf Millionen Exemplare. Bisher sind drei Bücher erschienen, während zwei weitere Bände die Geschichte abschließen sollen. Noch im Erscheinungsjahr sicherte sich Amazon MGM Studios die Rechte. Im Mai 2026 erfolgte die offizielle Freigabe für die Serienadaption. Die Produktion wird ausführend von der Produktionsfirma Outlier Society unter der Leitung von Michael B. Jordan betreut. Meredith Averil fungiert als Showrunnerin und bringt Erfahrung aus früheren Netflix-Produktionen ein. Die Autorin Rebecca Yarros begleitet das Projekt selbst als ausführende Produzentin.

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Handlung und zentrale Charaktere

Im Mittelpunkt der Handlung steht die zwanzigjährige Violet Sorrengail. Sie wird gegen ihren Willen zur Drachenreiterin ausgebildet. Am Basgiath War College ist das Überleben für die Kadetten alles andere als garantiert. Die Umgebung ist geprägt von tödlichen Prüfungen und gefährlichen Intrigen. Dazu kommen mächtige Drachen, die eine ständige Gefahr darstellen. Violet trifft dort auf den geheimnisvollen Xaden Riorson. Eigentlich müsste er sie hassen, da sein Vater hingerichtet wurde. Die Hinrichtung erfolgte auf Befehl von Violets Mutter. Der Vorfall geschah im Zusammenhang mit einer Rebellion. Aus der anfänglichen Feindschaft entwickelt sich jedoch bald eine leidenschaftliche Liebesgeschichte zwischen den beiden Figuren.

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Besetzung der Hauptrollen

Seit Oktober 2026 ist die Besetzung der beiden Hauptfiguren offiziell bekannt. Esther McGregor übernimmt die Rolle der Violet Sorrengail. Die vierundzwanzigjährige Schauspielerin ist die Tochter des Hollywoodstars Ewan McGregor. Sie ist unter anderem aus einer Amazon-Serie bekannt. Für sie wird die Rolle ein wichtiger Meilenstein in ihrer Karriere. An ihrer Seite agiert der deutsche Schauspieler Emilio Sakraya. Er spielt die Rolle des Xaden Riorson. Der gebürtige Berliner ist aus verschiedenen Produktionen bekannt. Für ihn markiert das Projekt ebenfalls einen signifikanten Karriereschritt. Weitere Besetzungen wurden bis dato nicht offiziell vorgestellt. Die Fans warten noch auf Details zu den restlichen Rollen.

Zeitplan und Veröffentlichung

Die Veröffentlichung der Serie erfordert noch Geduld von den Zuschauern. Amazon hat bisher weder einen offiziellen Drehbeginn bekannt gegeben. Auch ein spezifischer Veröffentlichungstermin steht noch nicht fest. Basierend auf den üblichen Produktionszyklen ist jedoch ein Start im Zeitraum von Ende 2027 bis zum Jahr 2028 wahrscheinlich. Die Verzögerung liegt an der notwendigen Vorbereitungsphase nach der Cast-Bestätigung. Die Fans können sich auf eine visuelle Umsetzung der Drachenwelt freuen. Die Adaption verspricht, die Atmosphäre der Bücher auf den Bildschirm zu bringen. Der Erfolg der Bücher bildet die Grundlage für die hohe Erwartungshaltung der Zuschauer.