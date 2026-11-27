Das zweite freie Formel-1-Training in Katar wurde gleich zweimal mit roter Flagge unterbrochen, wurde sogar um 13 Minuten verlängert. Lewis Hamilton mit Problem am Auto, Kimi Antonelli Schnellster.

Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell.

Bei 24,7 Grad Celsius Lufttemperatur und 28 Grad auf dem Asphalt waren die beiden Haas-Piloten die ersten Fahrer zum zweiten freien Training auf dem Lusail International Circuit nördlich der katarischen Hauptstadt Doha. Rookie Rafael Câmara führte das Feld an, aber alle sind flink auf der Strecke. Das FP2 endete Ortszeit 21 Uhr – zu der Zeit wird am Samstag das Qualifying starten. Die Daten waren also in der Abendsession deutlich aussagekräftiger als noch am Nachmittag.

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Die Zeiten sollten wegen der vielen Unterbrechungen aber mit Vorsicht zu genießen sein – dazu weiter unten mehr. Ein besonderes Auge haben wir an diesem Wochenende auf die Reifen: Weil der Kurs in Katar eine berüchtigte Reifenfresser-Strecke ist, dürfen die Reifen maximal 27 Runden gefahren werden. Früh im FP2 zeigte sich: Es könnte ein gutes Wochenende für Mercedes werden.