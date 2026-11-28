Im Abschlusstraining vor dem Qualifying für den F1-GP von Katar war erneut Kimi Antonelli (Mercedes) schnellster Mann auf der Strecke. Max Verstappen wurde Dritter. Nico Hülkenberg hatte Probleme.

Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell.

Pierre Gasly, der im FP2 noch heftig abgeflogen war und im Kiesbett stecken geblieben war, war im Abschlusstraining vor dem GP von Katar der erste Mann auf der Piste. Die Wetterbedingungen auf dem Lusail International Circuit zum FP3: 25,5 Grad Celsius Lufttemperatur und 29,6 Grad auf dem Asphalt. Gasly ging früh raus, sammelte fleißig Daten und Erfahrung. Audi-Pilot Nico Hülkenberg drehte früh eine Einstellungsrunde, kam dann mit einem Problem zurück in die Garage – ansonsten blieb es lange ruhig.

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Wer nicht unbedingt ein Defizit vom Vortag wettmachen musste, hielt sich erst mal zurück. Mit noch 40 verbleibenden Trainings-Minuten füllte sich die Strecke dann allmählich – alle Fahrer auf weichen Reifen. Und wie schon in den ersten beiden Trainings am Freitag setzte sich Mercedes früh als Doppelspitze an die Spitze des Feldes . Dahinter: Red Bull Racing im Doppelpack, angeführt von Max Verstappen eine halbe Sekunde hinter Russell.