Fragezeichen um Freundschaft Plus: Vorteile und Nachteile im Vergleich zu Casual Dating

Die Freundschaft Plus ist eine Kombination aus Freundschaft und Sex, bei der keine gegenseitigen Verpflichtungen bestehen. Während viele Vorteile für eine Freundschaft Plus wie regelmäßiger Sex, eine Vertrauensbasis und eine Boost des Selbstwertgefühls genannt werden, gibt es auch Nachteile wie die Gefahr unvorhergeseiter Gefühlsentwicklung, keine Zukunftsperspektive und die Gefahr, dass die Freundschaft leidet, wenn das Arrangement beendet wird.

Spätestens seitdem Justin Timberlake und Mila Kunis es in ‘Friends with Benefits’ vorgemacht haben, ist die Freundschaft Plus auf dem Radar vieler Menschen aufgetaucht. Aber wie funktioniert diese besondere Form der Freundschaft und was beinhaltet sie überhaupt?

Welche Vor- und Nachteile bieten Freundschaft Plus und Casual Dating und wo findet man Gleichgesinnte? Zusammen mit Knister-Kompass, einem Vergleichsportal für Dating-Apps im Internet, sind wir diesen Fragen auf den Grund gegangen. Dieser Artikel enthält Produkt-Empfehlungen. Beim Kauf über unsere Affiliate-Links erhalten wir eine Provision, die unseren unabhängigen Journalismus unterstützt





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Freundschaft Plus Casual Dating Vorteile Und Nachteile Gleichgesinnte

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