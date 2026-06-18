Fragezeichen zu Trumps Fitness: Erschöpfter Auftritt in Frankreich heizt Debatte an

Beim Treffen mit anderen Staatschefs in Frankreich zeigte sich Donald Trump müde und desorientiert. Diese Bilder lösen eine erneute Diskussion über das Alter und die mentale Leistungsfähigkeit des Ex-Präsidenten aus, besonders im Licht seiner früheren Kritik an Joe Biden.

In Frankreich hat der Auftritt des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump für Aufsehen gesorgt. In mehreren Videoausschnitten und Bildern wirkt Trump müde und mitunter wacklig auf den Beinen.

Dieses Bild verstärkt die anhaltende Debatte über das Alter und die mentale Fitness von Spitzenpolitikern, insbesondere im Vergleich zu seinem Amtsnachfolger Joe Biden. Trump war nach dem UFC-Event zu seinem 80. Geburtstag aus den USA nach Europa gereist. Jetlags sind bei dieser Reiserichtung in der Regel stärker als umgekehrt, was möglicherweise zu seiner Erschöpfung beiträgt.

Am Mittwoch kam Trump etwas verspätet als Letzter zu einem Treffen der Staats- und Regierungschefs. Als er den Raum betrat, lenkte er die Aufmerksamkeit zunächst auf den Sieg des französischen Kämpfers Ciryl Gane in einem der Hauptkämpfe beim UFC-Event anlässlich seines Geburtstags. Auf die Frage, ob Präsident Macron den Kampf gesehen habe, entgegnete dieser: "Nicht live. Aber heute Morgen".

Nach einem anderen Gruppenfoto lief Trump zunächst in die falsche Richtung und blieb dann alleine in der Mitte, während die sonstigen Staatschefs sich unterhielten. Solche Momente wecken Erinnerungen an frühere Zwischenfälle, etwa beim G20-Gipfel in Hamburg im Jahr 2017, wo er mit Angela Merkel interagierte. Auch Trumps Amtsvorgänger Joe Biden wirkte oft nicht fit im Amt. Doch gerade das macht die wiederkehrenden Trump-Szenen zum Politikum.

Ging es um Biden, wurde Trump nicht müde, diesen als gebrechlichen, alten Mann darzustellen. Er nannte ihn regelmäßig "Sleepy Joe" und amüsierte sich über dessen Zustand. Nun aber kehrt das Momentum der Debatte an die Adresse Trumps zurück. Mehrere Umfragen zeigen, dass eine Mehrheit der Amerikaner die mentale Fitness des 80-Jährigen infrage stellt - darunter auch ein nicht geringer Anteil von Republikanern.

Trump selbst hat in der Vergangenheit darauf hingewiesen, dass er einen Kognitivtest, den Montreal Cognitive Assessment, mehrfach bestanden habe. Dabei muss man etwa Tiere erkennen oder Wortlisten wiederholen. Diese Tests werden in der Regel aber nicht als umfassende Bewertung der geistigen Leistungsfähigkeit angesehen. Trump ist der älteste jemals gewählte US-Präsident - ein Rekord, den zuvor Biden hielt.

Die wiederholten öffentlichen Auftritte, bei denen er verwirrt oder unsicher wirkt, heizen die Diskussion über sein Alter und seine Amtsfähigkeit an. Beobachter fragen, ob die Belastungen des Wahlkampfs und internationale Reisen mit 80 Jahren noch verantwortbar sind





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