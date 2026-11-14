Fragments bei Tel Aviv Fashion Week: Verwundete Veteranen als Stars

Designer Golan Elbaz Frydman zeigt auf der Tel Aviv Fashion Week die Kollektion Fragments. Verwundete israelische Militärveteranen und professionelle Models laufen gemeinsam auf dem Catwalk.

Bei der aktuellen Ausgabe der Tel Aviv Fashion Week inszenierte der israelische Modedesigner Golan Elbaz Frydman mit seiner Kollektion Fragments einen besonderen Augenblick. Verwundete und behinderte israelische Militärveteranen traten gemeinsam mit professionellen Models auf den Laufsteg. Diese Show widmet sich explizit dem Thema Rehabilitation und dem Neuanfang nach schwerwiegenden körperlichen und psychischen Kriegsverletzungen.

Die Geschichte hinter der Kollektion Fragments

Die zentrale Botschaft des Events bestand darin, verwundeten Soldaten für einen Nachmittag die Rolle von Stars zu geben. Statt als Kämpfer oder Patienten wahrgenommen zu werden, standen sie selbstbewusst im Scheinwerferlicht des Catwalks. Viele der Teilnehmer tragen deutliche Spuren der Konflikte an ihrem Körper, sei es durch Amputationen oder den Gebrauch von Prothesen. Die Show "Fragments" verbindet High Fashion mit der Realität der Kriegswunden, um diese Erfahrungen sichtbar zu machen.

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Der Designprozess für diese spezielle Kollektion erforderte eine enge Zusammenarbeit zwischen Golan Elbaz Frydman und der israelischen Organisation für behinderte IDF-Veteranen. Das Ziel war es, die Lebensrealitäten der Veteranen zu würdigen, deren Alltag durch Militärdienst und Krieg dauerhaft beeinflusst wurde. Die präsentierten Looks sollten diese Thematik der Genesung und des Wiederaufbaus reflektieren, während die Models ihre Outfits auf dem Laufsteg präsentierten.

Sichtbare und unsichtbare Kriegsverletzungen

Unter den Teilnehmern auf dem Catwalk befanden sich Veteranen mit unterschiedlich schwerwiegenden Verletzungen, die zum Teil erst im Nachhinein oder durch Assistenztiere erkennbar waren. Daniel Kopylov lief ganz vorn auf dem Laufsteg. Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen durch die Explosion eines Sprengsatzes in einem Haus in Chan Junis im Gazastreifen.

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Auch Boris Shtonda trat in die Fußstapfen dieser mutigen Gruppe. Seine Verletzung ereignete sich bereits 2023 im Gazastreifen, als am Eingang eines Tunnels ein Sprengsatz detonierte. Beide Demonstranten zeigten, dass die physischen Folgen der Konflikte im Nahen Osten tiefgreifende Auswirkungen auf das Leben der Betroffenen haben. Die physische Anwesenheit auf dem Laufsteg war ein deutliches Statement gegen die Unsichtbarkeit dieser Verletzungen in der öffentlichen Wahrnehmung.

Neben den offensichtlichen körperlichen Schäden stellte die Show auch posttraumatische Belastungsstörungen in den Fokus. Natan Avrahami, der unter einer komplexen posttraumatischen Belastungsstörung leidet, lief gemeinsam mit seiner Hündin Emily über den Laufsteg. Für Avrahami war die Zeit als Soldat prägend und hat sein Leben für immer verändert. Der Einsatz von Assistenzhunden ist für ihn eine notwendige Unterstützung, um im Alltag zurechtzukommen, und wurde bei der Show transparent in die Präsentation integriert.

Schwere Verletzungen an der Nordgrenze

Zu den schwersten vorgestellten Fällen gehörte Niv Shtaif, der im Dezember 2023 an der israelisch-libanesischen Grenze von einer Panzerabwehrrakete getroffen wurde. Diese Explosion führte zu einer schweren Rückenmarksverletzung und dem Verlust seiner linken Hand. Die Tragweite seiner Verletzung zeigte sich auch im privaten Bereich, da seine geplante Hochzeit mit rund 400 Gästen verschoben werden musste.

Die Anwesenheit von Veteranen wie Shtaif, Kopylov und Shtonda machte die kollektiven Opfer der Konflikte an verschiedenen Fronten deutlich. Während einige an der Grenze im Norden verwundet wurden, trafen andere wie Kopylov und Shtonda im Gazastreifen auf explosive Gefahren. Die Kollektion Fragments diente dazu, diese individuellen Schicksale in einen gemeinsamen Kontext von Überleben und Anpassung zu stellen.

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Symbolik und gesellschaftliche Bedeutung

Die Darstellung der Veteranen auf dem Catwalk der Tel Aviv Fashion Week ging über reine Mode hinaus. Sie fungierte als kulturelles Statement, das die Würde und den Mut der Verwundeten in den Vordergrund stellte. Durch die Kombination von professionellen Modellen und den Veteranen wurde die Grenze zwischen Normalität und Ausnahmezustand vorübergehend aufgehoben.

Die Show erreichte durch ihre visuelle Prägung und die persönliche Beteiligung der Betroffenen eine hohe emotionale Resonanz. Sie erinnerte daran, dass hinter den statistischen Zahlen der Kriegsverluste individuelle Existenzen stehen, die täglich neu um ihren Platz in der Gesellschaft kämpfen. Die Veranstaltung bot somit nicht nur eine Plattform für Design, sondern auch für Anerkennung und Sichtbarkeit.